März-Inflation bei 2,9 Prozent

Wien - Die Inflationsrate hat sich in Österreich im März gegenüber dem Vorjahresmonat auf 2,9 Prozent belaufen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Im Jänner und im Februar waren es jeweils 3,2 Prozent gewesen. Die Teuerung etwas abflachen ließen den Angaben zufolge vor allem billigere Treibstoffe, Flugtickets und Pauschalreisen. Strom blieb der hartnäckigste Preistreiber, nicht zuletzt weil die Strompreisbremse ausgelaufen ist, die vor einem Jahr noch wirkte.

Massiver Ausbau der Deutschförderung

Wien - Die Deutschförderung an den Schulen soll durch eine Personaloffensive massiv ausgebaut werden. Das entsprechende Maßnahmenpaket der Regierung wurde am Mittwoch vom Ministerrat per Umlauf beschlossen. Die derzeit der Deutschförderung gewidmeten 577 Planstellen sollen auf insgesamt mehr als 1.324 aufgestockt werden. Zudem sollen angehende Lehrer dazu verpflichtet werden, eine Ausbildung im Bereich "Deutsch als Fremdsprache" zu absolvieren.

Christian Mitter wird neuer Sportlicher Leiter im ÖSV

Innsbruck - Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Mittwoch mit Christian Mitter einen neuen Sportlichen Leiter Alpin verkündet. Der langjährige Cheftrainer der norwegischen Männer war von 2019 bis 2022 auch schon Cheftrainer der ÖSV-Frauen. Seither war er für die Technikmannschaft der norwegischen Männer mitverantwortlich. Mitter folgt Herbert Mandl nach, der sich federführend um den Aufbau eines alpinen Stützpunktes in St. Christoph am Arlberg kümmern wird.

EU-Länder für Gesetzesänderung für rascheren Wolfabschuss zu

Brüssel/EU-weit - Die EU-Länder haben einer Gesetzesänderungen für den schnelleren Abschuss von Wölfen zugestimmt. Die Vertreterinnen und Vertreter im Rat der Mitgliedstaaten segneten am Mittwoch einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission ab, wie der Rat in Brüssel mitteilte. Der Wolf soll nach der Änderung nicht mehr als "streng geschützt" gelten, der Erhalt der Art aber weiter sichergestellt werden. Nun muss noch das EU-Parlament Anfang Mai dem heutigen Vorschlag zustimmen.

Fast 70 Prozent des Gazastreifens unter Befehl Israels

Gaza - Eineinhalb Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs stehen laut UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres rund zwei Drittel des abgeriegelten Küstengebiets unter Israels Evakuierungsbefehl oder werden von der Armee als Sperrzone betrachtet. Er sei "sehr besorgt, da die (humanitäre) Hilfe weiterhin blockiert wird, mit verheerenden Folgen", schrieb Guterres auf X. Israel kündigte am Mittwoch an, dauerhaft die Kontrolle in den eroberten Gebieten behalten zu wollen.

Bundes-Frauenquote in Aufsichtsräten künftig bei 50 Prozent

Wien - Die Regierung will die Frauenquote in Aufsichtsratsgremien von Betrieben erhöhen, an denen der Bund mit mindestens 50 Prozent beteiligt ist. Künftig sollen die Hälfte aller vom Bund entsandten Mitglieder von Aufsichtsräten dieser staatsnahen Unternehmen Frauen sein. Ein entsprechender Ministerratsvortrag wird am Mittwoch per Umlaufbeschluss abgesegnet. Die Quote soll bis 2029 umgesetzt werden.

Rohrbruch sorgte für Störungen in Wien-Favoriten

Wien - Ein Wasserrohrbruch im Bereich des Quellenplatzes in Wien-Favoriten hat am frühen Mittwochmorgen für umfangreiche Störungen im Verkehr und in der Wasserversorgung gesorgt. Laut Katja Dämmrich, Sprecherin von Wiener Wasser, waren am Mittwochvormittag sieben Häuser in der Laxenburgerstraße im Bereich Quellenplatz bis Davidgasse betroffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden mittels Wasserwagen notversorgt.

Toter bei russischen Angriffen auf Cherson

Odessa - Die Ukraine meldet wieder einen größeren russischen Drohnenangriff mit fast 100 Drohnen. Bei russischen Angriffen auf die südukrainische Stadt Cherson ist nach Angaben des Regionalgouverneurs ein Mann getötet worden. Drei weitere Menschen seien am Mittwoch verletzt worden, erklärte Gouverneur Oleksandr Prokudin auf Onlineplattformen. Bei einem Drohnenangriff auf die ukrainische Schwarzmeerhafenstadt Odessa sind in der Nacht auf Mittwoch drei Menschen verletzt worden.

red