Defizit soll heuer 4,5 Prozent betragen

Wien - Das Finanzministerium geht für heuer von einem Defizit von 4,5 Prozent des BIP aus. Dieser Wert wird heute an die Statistik Austria übergeben, die diese Zahlen wiederum an die europäische Ebene übermittelt. Damit ist, wie das Ministerium in einer schriftlichen Stellungnahme betont, von einem Defizitverfahren der EU auszugehen. Denn die erlaubte Grenze von drei Prozent wird klar verfehlt. Immerhin läge man knapp unter den 4,7 Prozent des Jahres 2024.

USA und Frankreich sprechen über Ukraine-Krieg

Paris - Die USA und Frankreich wollen am Donnerstag Gespräche in Paris über ein Ende des Ukrainekriegs führen - nun sind überraschend auch Unterhändler aus Kiew in der französischen Hauptstadt gelandet. Der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andrij Jermak, schrieb auf X, er werde bei seiner Visite von Außenminister Andrij Sybiha und Verteidigungsminister Rustem Umjerow begleitet. Geplant seien mehrere bilaterale Treffen mit Vertretern aus Staaten der "Koalition der Willigen".

Tote bei Drohnenangriff auf ukrainische Stadt Dnipro

Kiew (Kyjiw) - In der Nacht auf Donnerstag sind bei einem russischen Drohnenangriff nach Angaben der Rettungskräfte mindestens drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. "Der Feind hat die Stadt Dnipro am späten Abend mit Drohnen angegriffen", teilte der ukrainische Rettungsdienst am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mit. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lysak, waren ein junges Mädchen und eine ältere Frau unter den Opfern.

Martin Winkler kandidiert für SPÖ-Vorsitz in Oberösterreich

Linz - Der Unternehmer Martin Winkler (61) hat am Donnerstag via Facebook seine erwartete Kandidatur als oberösterreichischer SPÖ-Vorsitzender offiziell verkündet. Damit könnte die monatelange Suche nach einem neuen Chef für die Genossen im Bundesland zu Ende gehen. Winklers thematische Ansage: Oberösterreich müsse Industriebundesland bleiben und auf Alternativenergien statt auf Windkraftverbotszonen setzen.

Israel wollte US-Unterstützung für Angriff auf Iran

Washington/Jerusalem - Israel hatte den Plan, im Mai iranische Atomanlagen anzugreifen. Die USA verweigerten aber die angefragte Unterstützung dafür, berichtet die "New York Times". Präsident Donald Trump habe sich nach längeren Überlegungen gegen den geplanten Angriff und für Verhandlungen mit dem Iran entschieden, so der Bericht.

Tonga-Vulkanausbruch kühlte noch den nächsten Winter

Wien - Am 15. Jänner 2022 ereignete sich einer der gewaltigsten Vulkanausbrüche der vergangenen Jahrtausende: Jener des Untersee-Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nahe Tonga im Südpazifik. Einer neuen Analyse unter Leitung der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien zufolge, hat der Auswurf noch im darauffolgenden Winter dafür gesorgt, dass unter anderem in Europa längere Kältephasen herrschten, heißt es im Fachmagazin "Atmospheric Chemistry and Physics".

Hinweise auf Leben in Atmosphäre eines fernen Planeten

Paris - Bei der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems ist ein internationales Forscherteam womöglich einen großen Schritt vorangekommen. Astronomen entdeckten in der Atmosphäre des fernen Exoplaneten K2-18b Anzeichen für zwei wichtige chemische Verbindungen, die auf außerirdisches Leben hinweisen könnten, wie aus einer am Donnerstag im Fachmagazin "The Astrophysical Journal Letters" veröffentlichten Studie hervorgeht.

Vierjährigen auf Berg in Gmunden vergessen

Gmunden - Eine Ausflügler-Gruppe hat am Mittwoch einen Vierjährigen auf dem Grünberg in Gmunden vergessen. Alle anderen - vier Erwachsene und acht weitere Kinder - waren mit der Seilbahn ins Tal gefahren, im allgemeinen Tumult war das Fehlen des Kleinen offenbar nicht aufgefallen. Erst im Tal bemerkte die Mutter, dass ihr Sohn nicht mit in der Gondel war, berichtete die Polizei, die schließlich für ein Happy-End sorgte.

