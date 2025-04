Trump signalisiert mögliches Ende des Zoll-Streits mit China

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) ein mögliches Ende des Zollstreits mit China signalisiert. "Ich möchte nicht, dass die Zölle noch höher werden, denn irgendwann kommt der Punkt, an dem die Leute nicht mehr kaufen", sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. China stehe seit der Einführung der Zölle mit ihm in Kontakt, berichtete Trump - und äußerte sich optimistisch, dass eine Einigung erzielt werden könne.

Zwei Tote nach Schießerei an Universität in Florida

Tallahassee (Florida) - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Hochschule im US-Bundesstaat Florida sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere erlitten Verletzungen, fünf von ihnen wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, teilten die Behörden in einer Pressekonferenz mit. Ein Verdächtiger, nach ersten Erkenntnissen ein 20-jähriger Student der Uni, wurde festgenommen und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Er ist der Sohn einer Polizistin.

Ukraine und USA vereinbaren Rohstoffabkommen

Washington/Kiew (Kyjiw) - Nach langem Ringen haben die Ukraine und die USA eine Absichtserklärung für den Abschluss eines Rohstoffabkommens unterzeichnet. Das teilte die ukrainische Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin Julia Swyrydenko am Donnerstagabend via Facebook mit. Der Text des Rohstoffabkommen selbst, mit dem die USA Zugriff auf seltene Erden und andere wertvolle Ressourcen der Ukraine erhalten sollen, müsse noch fertiggestellt werden.

Hamas lehnt jüngsten Vorschlag für Waffenruhe ab

Gaza/Tel Aviv - Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung der verbliebenen Geiseln und eine neue Waffenruhe stecken fest: Die islamistische Gruppe hat Berichten zufolge den jüngsten israelischen Vorschlag abgelehnt. Grund sei, dass er kein Ende des Kriegs vorsehe, meldeten israelische Medien unter Berufung auf den ranghohen Hamas-Funktionär Khalil al-Hayya.

SPÖ-Pensionistenchef Kostelka verstorben

Wien - Der Chef des Pensionistenverbands Peter Kostelka (SPÖ) ist heute zwei Wochen vor seinem 79. Geburtstag überraschend verstorben. Der Kärntner hatte in der Politik die unterschiedlichsten Funktionen inne, unter anderem war er Staatssekretär, Volksanwalt und Klubchef der SPÖ. Bis zuletzt setzte er sich öffentlich für die Anliegen der Senioren ein, etwa gegen die geplante Erhöhung ihrer Krankenversicherungsbeiträge. SPÖ-Chef Andreas Babler würdigte einen "wichtigen Mitstreiter".

Vier Tote bei Seilbahnunfall nahe Neapel

Neapel - In der süditalienischen Ortschaft Castellammare di Stabia bei Neapel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Seilbahnunfall gekommen. Vier Menschen - darunter drei ausländische Urlauber - kamen ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt, wie aus einer vorläufigen Bilanz der Rettungseinheiten hervorging. Ein Kabel der Seilbahn, die Besucher von Castellammare di Stabia zur Spitze des Bergs Faito auf etwa 1.200 Meter führte, war gerissen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red