Meloni koordiniert Vorbereitungen für päpstliche Trauerfeier

Vatikanstadt/Rom - Nach dem Tod von Papst Franziskus bereitet sich die Stadt Rom auf einen Pilgeransturm zum Begräbnis des römisch-katholischen Kirchenoberhauptes vor. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni plant am Dienstag eine Ministerratssitzung, bei der sie Zivilschutzchef Fabio Ciciliano mit den Vorbereitungen der organisatorischen Maßnahmen für die Beisetzung des argentinischen Pontifex maximus beauftragen wird.

Hunderte beim Papst-Gedenken im Wiener Stephansdom

Wien/Vatikanstadt - Hunderte Menschen haben am Montag im Wiener Stephansdom bei einer Totenmesse gemeinsam des verstorbenen Papsts Franziskus gedacht. Am Dom hing die Vatikan-Fahne mit Trauerflor, auch die anderen Kirchen und kirchlichen Gebäude im Land wurden laut dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, schwarz beflaggt. Bereits um 17 Uhr hatten österreichweit die Kirchenglocken zum Zeichen der Trauer für zehn Minuten geläutet.

Bericht: Hamas bereit zur Machtübergabe in Gaza

Gaza - Die Hamas ist einem Medienbericht zufolge zur Übergabe ihrer Macht an eine andere palästinensische Behörde im Gazastreifen bereit. Die islamistische Organisation habe ihre Bereitschaft signalisiert, die Regierung in dem Küstenstreifen an eine palästinensische Behörde wie die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde oder eine neu zu schaffende Organisation zu übergeben, zitierte die BBC einen ranghohen palästinensischen Funktionär.

Unwetter trifft Gemeinden im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya

Waidhofen a.d. Thaya - Ein Unwetter mit Hagel und enormen Regenmengen hat am Ostermontagabend mehrere Gemeinden im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya getroffen. Keller und Straßen wurden überflutet, Wasser drang in Wohnhäuser ein, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Auf Straßen lag stellenweise so viel Eis, dass Fahrzeuge stecken blieben und der Verkehr zum Stillstand kam. 165 Feuerwehrleute standen bis in die Nachtstunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Vance und Modi sehen Fortschritte bei Handelsgesprächen

Neu-Delhi - Die USA und Indien sehen sich trotz der von US-Präsident Donald Trump erhobenen Sonderzölle auf indische Produkte auf einem guten Weg, wie geplant ein bilaterales Handelsabkommen abschließen zu können. Bei ihrem Treffen in Neu-Delhi hätten US-Vizepräsident JD Vance und der indische Premierminister Narendra Modi es begrüßt, dass es "wesentliche Fortschritte in den Verhandlungen für ein beiderseitig vorteilhaftes Handelsabkommen" gebe, teilte Modis Büro mit.

Putin bringt direkte Gespräche mit der Ukraine ins Spiel

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Kremlchef Wladimir Putin hat direkte Gespräche mit Kiew über die Ausweitung eines Moratoriums von Angriffen gegen bestimmte Objekte in den Raum gestellt. "Wir müssen darüber nachdenken", so Putin am Montag. US-Präsident Donald Trump will sich in den kommenden drei Tagen zu Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg äußern. Ukraines Präsident Wolodmyr Selenskyj setzt indes auf Verhandlungen mit Unterhändlern aus den USA, Großbritannien und Frankreich in London am Mittwoch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red