Franziskus wird am Samstag in Rom beerdigt

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird am Samstag in Rom beerdigt. Die Trauerfeierlichkeiten für das am Ostermontag verstorbene Kirchenoberhaupt finden laut Kathpress um 10.00 Uhr auf dem Petersplatz statt. Das gab das Päpstliche Zeremonienamt am Dienstag bekannt. Der Begräbnisliturgie wird der Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Giovanni Battista Re, vorstehen. Anschließend wird Franziskus in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore beigesetzt. ORF 2 überträgt ab 9.05 Uhr live.

Besserer Zugang zu Schwerarbeitspension für Pflegekräfte

Wien - Die Regierung will Pflegekräfte in die Schwerarbeitsverordnung aufnehmen. Eine neue Regelung soll mit 1. Jänner 2026 in Kraft treten, sagte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Genauso wie ÖVP-Klubobmann August Wöginger betonte sie, dass Betroffene sowie Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter diesen Schritt immer wieder gefordert hätten. Die Maßnahme findet sich auch im Regierungsprogramm der Koalition.

Stärkste Angriffe Israels im Gazastreifen seit Wochen

Gaza/Beirut - Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen mit einer der stärksten Attacken seit Wochen fort, wie Einwohner berichten. Es soll Tote gegeben haben. Die israelischen Streitkräfte bombardierten demnach am Dienstag mehrere Gebiete von Panzern, Flugzeugen und Kriegsschiffen aus. Ziele seien Häuser, Zeltlager und Straßen, aber auch Bulldozer und Fahrzeuge, die zum Wegräumen von Trümmern und zum Bergen von unter den Ruinen eingeschlossenen Leichen eingesetzt werden.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen auf die Ukraine

Odessa/Moskau - Russland hat die ukrainische Schwarzmeerhafenstadt Odessa in der Nacht auf Dienstag massiv mit Drohnen angegriffen. Drei Menschen seien dabei verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, bei Telegram. Bei einem russischen Angriff am Vormittag mit zwei gelenkten Gleitbomben auf die Großstadt Saporischschja im Süden der Ukraine wurde nach Angaben des Gouverneurs Iwan Fedorow eine 69 Jahre alte Frau getötet und mindestens 22 Menschen verletzt.

Prozess um Anschlagspläne auf Vienna Pride 2023 am 15. Juli

St. Pölten/Wien - Am 15. Juli wird am Landesgericht St. Pölten gegen jene drei Burschen verhandelt, die im Zusammenhang mit angeblichen Anschlagsplänen auf die Wiener Regenbogenparade der LGBTIQ+-Community am 17. Juni 2023 in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten und vorübergehend festgenommen worden waren. Gerichtssprecherin Birgit Eisenmagen bestätigte der APA am Dienstag den Prozesstermin. Derzeit sei nur ein Verhandlungstag vorgesehen, sagte Eisenmagen.

Leichenteile nach Haiangriff vor Küste Israels gefunden

Tel Aviv - Nach Berichten über einen Haiangriff vor der Mittelmeerküste Israels haben Taucher nach Angaben eines Rettungsdienstes die sterblichen Überreste eines Menschen am Meeresboden gefunden. Diese sollen nun identifiziert werden, teilte ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Zaka mit. Am Montagnachmittag war in Israel ein Notruf eingegangen, wonach ein Mann von einem Hai gebissen wurde.

Hitze, Stürme und Käfer setzen Österreichs Wäldern 2024 zu

Wien - 2024 brachte Österreichs Wäldern erneut hohe Temperaturen und vielfältige Belastungen. Sturmschäden nahmen deutlich zu, der Borkenkäferbefall ging leicht zurück, blieb aber auf sehr hohem Niveau, wie das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) am Dienstag in einer Aussendung bekanntgab. In Osttirol und Kärnten wurden weniger, in Nieder- und Oberösterreich steigende Schäden durch Borkenkäfer gemeldet.

EU-Neuverschuldung leicht gesunken - Österreich über Schnitt

Brüssel - Die Mitgliedsländer der EU haben 2024 im Durchschnitt weniger neue Schulden gemacht als im Vorjahr. Die durchschnittliche Neuverschuldung der EU-Staaten lag letztes Jahr bei 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wie das EU-Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Dienstag mitteilte. Damit lag der Wert 0,3 Prozentpunkte unter dem von 2023, aber immer noch über der von der Europäischen Union festgelegten Höchstmarke von maximal drei Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red