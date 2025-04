Franziskus wird am Samstag in Rom beerdigt

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird am Samstag in Rom beerdigt. Die Trauerfeierlichkeiten für das am Ostermontag verstorbene Kirchenoberhaupt finden laut Kathpress um 10.00 Uhr auf dem Petersplatz statt. Das gab das Päpstliche Zeremonienamt am Dienstag bekannt. Der Begräbnisliturgie wird der Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Giovanni Battista Re, vorstehen. Anschließend wird Franziskus in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore beigesetzt. ORF 2 überträgt ab 9.05 Uhr live.

24 Tote bei Angriff auf Touristen im indischen Kaschmir

Srinagar - Bei einem Angriff bewaffneter Kämpfer auf eine Gruppe von Touristen im indisch kontrollierten Teil der Himalaya-Region Kaschmir sind einem Beamten zufolge mindestens 24 Menschen getötet worden. Dies sagte ein hochrangiger Polizeibeamter, der anonym bleiben wollte, am Dienstag mit Blick auf den Angriff in der bei Urlaubern beliebten Kleinstadt Pahalgam. Zuvor hatten Behörden von fünf Toten gesprochen.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen auf die Ukraine

Odessa/Moskau - Russland hat die ukrainische Schwarzmeerhafenstadt Odessa in der Nacht auf Dienstag massiv mit Drohnen angegriffen. Drei Menschen seien dabei verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, bei Telegram. Bei einem russischen Angriff am Vormittag mit zwei gelenkten Gleitbomben auf die Großstadt Saporischschja im Süden der Ukraine wurde nach Angaben des Gouverneurs Iwan Fedorow eine 69 Jahre alte Frau getötet und mindestens 22 Menschen verletzt.

Stopp des Familiennachzugs wanderte durch Innenausschuss

Wien - Der Innenausschuss des Nationalrats hat am Dienstag den temporären Stopp bei der Familienzusammenführung für Flüchtlinge mit den Stimmen der Regierungsparteien abgesegnet. Der Gesetzesentwurf soll ermöglichen, dass die Regierung entsprechende Anträge vorübergehend hemmen kann. Das Thema soll bei der Nationalratssitzung am Freitag auf der Tagesordnung stehen.

Forschungsquote kletterte auf Höchststand von 3,35 Prozent

Wien - Rund 16,1 Mrd. Euro flossen in Österreich im vergangenen Jahr laut Statistik Austria in Forschung und Entwicklung (F&E). In der Schätzung aus dem April 2024 waren die Statistiker noch von rund 16,6 Mrd. Euro ausgegangen. Da das F&E-Plus mit 5,5 Prozent deutlich höher ausfiel als jenes des Bruttoinlandsproduktes (BIP) - 1,8 Prozent gegenüber 2023 - erhöhte sich die sogenannte Forschungsquote. Der Anteil der F&E-Aufwendungen am nominellen BIP lag mit 3,35 Prozent hoch wie nie.

Leichenteile nach Haiangriff vor Küste Israels gefunden

Tel Aviv - Nach Berichten über einen Haiangriff vor der Mittelmeerküste Israels haben Taucher nach Angaben eines Rettungsdienstes die sterblichen Überreste eines Menschen am Meeresboden gefunden. Diese sollen nun identifiziert werden, teilte ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Zaka mit. Am Montagnachmittag war in Israel ein Notruf eingegangen, wonach ein Mann von einem Hai gebissen wurde.

Hitze, Stürme und Käfer setzen Österreichs Wäldern 2024 zu

Wien - 2024 brachte Österreichs Wäldern erneut hohe Temperaturen und vielfältige Belastungen. Sturmschäden nahmen deutlich zu, der Borkenkäferbefall ging leicht zurück, blieb aber auf sehr hohem Niveau, wie das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) am Dienstag in einer Aussendung bekanntgab. In Osttirol und Kärnten wurden weniger, in Nieder- und Oberösterreich steigende Schäden durch Borkenkäfer gemeldet.

EU-Neuverschuldung leicht gesunken - Österreich über Schnitt

Brüssel - Die Mitgliedsländer der EU haben 2024 im Durchschnitt weniger neue Schulden gemacht als im Vorjahr. Die durchschnittliche Neuverschuldung der EU-Staaten lag letztes Jahr bei 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wie das EU-Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Dienstag mitteilte. Damit lag der Wert 0,3 Prozentpunkte unter dem von 2023, aber immer noch über der von der Europäischen Union festgelegten Höchstmarke von maximal drei Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red