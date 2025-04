Trump: Die Krim bleibt russisch

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview klargestellt, dass die Schwarzmeerhalbinsel Krim bei einem Friedensvertrag in russischer Hand bleiben werde. "Die Krim wird bei Russland bleiben. Und (der ukrainische Präsident) Selenskyj versteht das, und jeder versteht, dass die Krim seit Langem zu Russland gehört", sagte Trump in einem Interview des "Time"-Magazins. Russland hatte die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel 2014 besetzt und danach völkerrechtswidrig annektiert.

Delegationen aus der ganzen Welt in Rom eingetroffen

Vatikanstadt - Vor der am Samstag geplanten Trauerzeremonie für Papst Franziskus sind am Freitag Dutzende Delegationen aus der ganzen Welt in Rom eingetroffen. Auf den römischen Flughäfen Fiumicino und Ciampino herrschte Großbetrieb. Neben Staats- und Regierungschefs, trafen mehrere Kardinäle ein. Auch der Premierminister der nationalen palästinensischen Behörde Mohammad Mustafa, sowie Taiwans Vizepräsident Chen Chien-jen landeten in Rom.

Kultmoderator Peter Rapp mit 81 Jahren gestorben

Wien - In mehr als 60 Jahren Fernsehtätigkeit hatte sich Peter Rapp mit Schlagfertigkeit und Humor einen Status als Kultmoderator erarbeitet. Nun ist der gebürtige Wiener im Alter von 81 Jahren gestorben, wie Rapps publizistische Heimat, das "Wiener Bezirksblatt", der APA bestätigte. Damit geht eine Karriere mit zahlreichen Höhen und manchen Tiefen zu Ende, die die Fernsehgeschichte Österreichs in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitprägte.

Großfahndung nach Bankomatsprengung in Wels

Wels - In der Welser Innenstadt ist Freitagfrüh gegen 3.30 Uhr ein Bankomat gesprengt worden. Die Bankfiliale wurde dabei schwer beschädigt. Eine Großfahndung war im Laufen, brachte aber vorerst noch keinen Erfolg, berichtete die Polizei auf APA-Anfrage. Es sei ein Sprengstoffexperte vor Ort und das Landeskriminalamt Oberösterreich habe die Ermittlungen übernommen. Nähere Details wolle man vorerst noch nicht bekanntgeben.

Pause für Familiennachzug fixiert

Wien/Budapest - Der Nationalrat hat am Freitagnachmittag mit den Stimmen der Koalitionsparteien eine Pause für den Familiennachzug bei Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten ermöglicht. Der FPÖ ging der Beschluss nicht weit genug, wollen die Freiheitlichen doch die Asylquote insgesamt auf null stellen. Die Grünen wiederum plädierten dafür, zuerst einmal das geplante Integrationsbarometer zu etablieren, ehe weitere Schritte gesetzt werden.

Nachbeben in Istanbul versetzen Bevölkerung weiter in Unruhe

Istanbul - Zwei Tage nach dem starken Istanbuler Beben gibt es weitere Erschütterungen rund um die Metropole. Am frühen Morgen ereigneten sich an einer vor der Stadt gelegenen Plattengrenze Beben mit einer Stärke von bis zu 3,6, wie der Katastrophendienst Afad mitteilte. Menschen verbrachten die Nacht erneut im Freien, zum Beispiel in Sportstadien, wie verschiedene türkische Medien berichteten. Viele sorgen sich vor einem weiteren, heftigeren Beben.

Festakt zum Jahrestag der Wiedererrichtung der Republik

Wien - Bei strömendem Regen hat die Staatsspitze am Freitag im Schweizergarten vor dem Staatsgründungsdenkmal der Wiedererrichtung der Republik Österreich im Jahr 1945 gedacht. Begleitet wurden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS).

Tödliche Unfall-Tragödie am Nationalfeiertag in Italien

Rom - Bei einer Veranstaltung am Nationalfeiertag, mit dem in Italien des 80. Jahrestags der Befreiung von der Nazi-Besatzung gedacht wird, ist es am Freitag in Lanciano in der Region Abruzzen zu einer Tragödie gekommen. Ein Mann verlor die Kontrolle über sein Auto, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit einen Hügel hinunter, krachte gegen ein geparktes Fahrzeug und überfuhr mehrere Menschen, die der Zeremonie zum 25. April beiwohnten. Ein Mann starb, zwei Personen wurden verletzt.

Wiener Börse am Nachmittag moderat höher

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag mit moderaten Kursgewinnen gezeigt. Der ATX stieg um 0,41 Prozent auf 4.041,92 Einheiten. Auf Wochensicht deutet sich beim ATX ein Plus von 3,2 Prozent an. Weiterhin bestimmen die Entwicklungen rund um die US-Zollpolitik das Geschehen an den Märkten. In Wien standen auf Unternehmensebene Palfinger nach der Vorlage von Zahlen im Fokus. Palfinger-Papiere legten bisher 4,6 Prozent zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red