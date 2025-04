Welt nimmt Abschied von Franziskus

Vatikanstadt - Die Welt nimmt Abschied von Papst Franziskus: Hunderttausende Pilger und 200 Staatsgäste werden am Samstag zum großen Papst- Begräbnis auf dem Petersplatz in Rom erwartet. Milliarden Menschen in aller Welt können das historische Ereignis live im Fernsehen verfolgen. Die italienische Hauptstadt ist im Ausnahmezustand, es gelten die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Mehr als 1.000 Polizisten sind für die Sicherheit der 170 Delegationen in Rom im Einsatz sein.

Trump: Die Krim bleibt russisch

Washington/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview klargestellt, dass die Schwarzmeerhalbinsel Krim bei einem Friedensvertrag in russischer Hand bleiben werde. "Die Krim wird bei Russland bleiben. Und (der ukrainische Präsident) Selenskyj versteht das, und jeder versteht, dass die Krim seit Langem zu Russland gehört", sagte Trump in einem Interview des "Time"-Magazins. Russland hatte die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel 2014 besetzt und danach völkerrechtswidrig annektiert.

LASK empfängt Klagenfurt, WSG Tirol will in Altach punkten

Linz - Der LASK peilt am Samstag (17.00 Uhr) in der Fußball-Bundesliga daheim gegen Austria Klagenfurt den vierten Sieg im vierten Saison-Duell an. Für Maximilian Ritscher ist es nach der Trennung von Markus Schopp der zweite Auftritt als Interimstrainer, am Dienstag gab es beim Debüt des 31-Jährigen am Wörthersee ein 4:1. Die WSG Tirol will zeitgleich bei Altach einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Bereits am Freitag trennten sich Hartberg und der GAK 1:1.

Palästinenser: 21 Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Luftangriffen auf zwei Häuser im südlichen Gazastreifen sind nach Angaben einer lokalen Klinik 21 Menschen ums Leben gekommen. Getroffen worden seien die Häuser zweier Familien in Khan Younis, wie Mitarbeiter des lokalen Nasser-Krankenhauses berichteten. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

USA und Iran setzen Atomverhandlungen fort

Washington/Teheran - Der Iran und die USA setzen ihre Atomverhandlungen am Samstag im Sultanat Oman fort. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim treffen sich Teherans Außenminister Abbas Araqchi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff in der Hauptstadt Maskat zu ihrer dritten Gesprächsrunde. Parallel dazu sind Verhandlungen auf technischer Ebene angesetzt.

Festnahme von Migrant "behindert": US-Richterin festgenommen

Washington - Die US-Bundespolizei FBI hat vorübergehend eine Richterin festgenommen, die sich der Festnahme eines Migranten widersetzt haben soll. FBI-Chef Kash Patel schrieb am Freitag im Onlinedienst X, seine Behörde habe Richterin Hannah Dugan aus Milwaukee im US-Staat Wisconsin festgenommen. Es gebe "Beweise", dass sie "die Festnahme von Einwanderern behindert" habe. Damit verschärft die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihr Vorgehen gegen die Justiz.

Angriff in Nantes: Getötete von "57 Messerstichen" getroffen

Nantes - Einen Tag nach dem Messerangriff an einer Schule im westfranzösischen Nantes, bei dem eine 15-jährige Schülerin getötet wurde, befinden sich die drei weiteren Verletzten außer Lebensgefahr. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag bekannt gab, wurde das Opfer von "57 Messerstichen" getroffen. Ein eindeutiges Motiv des 16-jährigen Täters lasse sich nicht erkennen. Am Freitag versammelten sich hunderte Trauernde mit Blumen an der Schule und gedachten der ermordeten Schülerin.

