Spanien und Portugal auf dem Weg zur Normalität

Madrid - Am Tag nach dem historischen Blackout kehren Spanien und Portugal zur Normalität zurück: Am frühen Dienstagmorgen hatten fast alle Menschen in beiden Ländern wieder Strom. Das Internet, die Telefone und auch die Ampeln funktionierten nach dem Totalausfall vom Montag wieder weitgehend problemlos. Weiterhin Unklarheit herrschte indes über die genauen Ursachen, die zum Stromausfall führten.

Amnesty sieht Meinungsfreiheit in Österreich in Bedrängnis

Wien - Im Jahresbericht zur weltweiten Menschenrechtssituation prangert Amnesty International umfassende Menschenrechtsverletzungen an. Bezüglich Österreich hebt Amnesty die zunehmende Bedrohung der Meinungsfreiheit besonders bei der Auflösung des Palästina-Protestcamps an der Uni Wien und bei der "Kriminalisierung" von Aktivisten aus der Klimabewegung hervor. Von der Politik werde "zunehmend ein Narrativ geschaffen", in welchem Proteste "als kriminell" dargestellt werden, hieß es.

APG: Stromausfall in Spanien auch in Österreich wahrnehmbar

Wien - Der großflächige Stromausfall in Spanien und Portugal am Montag ist auch in Österreich wahrnehmbar gewesen, sagte der Chef des Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG), Gerhard Christiner, am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Es war "für uns wahrnehmbar wie ein größerer Kraftwerksausfall", so Christiner. Spanien habe zum Zeitpunkt des Netzzusammenbruchs 800 Megawatt (MW) Strom exportiert.

Prozess nach Giftpilz-Tod von drei Menschen in Australien

Melbourne - Fast zwei Jahre nach dem mysteriösen Giftpilz-Tod von drei Menschen in Australien beginnt am Dienstag der Prozess gegen die 50-jährige Angeklagte. Sie muss sich wegen dreifachen Mordes und versuchten Mordes an einer weiteren Person vor einem Geschworenengericht im Latrobe Valley nahe Melbourne verantworten. Die Angeklagte namens Erin Patterson hat stets ihre Unschuld beteuert.

Regierende Liberale gewannen Parlamentswahl in Kanada

Ottawa/Washington - In Kanada haben die regierenden Liberalen die Parlamentswahl gewonnen. Ministerpräsident Mark Carney erklärte sich in der Nacht auf Dienstag zum Wahlsieger. Er freue sich darauf, mit allen Parteien im Parlament konstruktiv zusammenzuarbeiten. Der konservative Oppositionsführer Pierre Poilievre räumte die Niederlage ein und gratulierte Carney zum Wahlsieg. Die alten Beziehungen zu USA seien vorbei, sagte Carney in seiner Siegesrede.

Grünen stellen künftig auch Bezirksvorsteher in Margareten

Wien - In der Nacht auf Dienstag wurden mit Wien-Donaustadt auch die letzten der noch fehlenden Wahlkarten der Wiener Bezirksvertretungswahl vom Sonntag ausgezählt. Die SPÖ blieb in Donaustadt trotz Verlusten klar Erste, die FPÖ legte auch hier stark zu. Bereits zuvor fix war, dass die Grünen im Bezirk Margareten der SPÖ den 1. Platz abgenommen haben. Damit haben die Grünen in vier der 23 Bezirke Platz eins inne.

Auto raste im US-Staat Illinois in Schulhort - Mehrere Tote

Washington - Ein Auto ist in der Kleinstadt Chatham im US-Bundesstaat Illinois in ein Schulgebäude gerast und hat dabei mindestens vier Kinder bzw. Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahren getötet. Weitere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die State Police Illinois auf der Plattform X mit. Der Fahrer habe allein in dem Auto gesessen und sei unverletzt geblieben, aber dennoch ins Krankenhaus gebracht worden.

wiiw: Osteuropa wächst trotz Trumps Handelskrieg

Wien - Trotz der jüngsten Eskalation im transatlantischen Handelskonflikt unter US-Präsident Donald Trump bleibt das Wachstum in Mittel-, Ost- und Südosteuropa im Jahr 2025 robust. Laut der aktuellen Frühjahrsprognose des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) expandiert die Region weiterhin deutlich stärker als die Eurozone. Die von Trump verhängten Strafzölle wirken sich bisher nur wenig auf die Volkswirtschaften in Mittel- und Osteuropa aus.

