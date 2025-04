Stromausfall in Spanien nicht durch Cyberangriff

Madrid - Der nahezu landesweite Ausfall der Stromversorgung in Spanien am Montag geht höchstwahrscheinlich nicht auf Manipulationen von Hackern zurück. Nach vorläufigen Erkenntnissen könne ein Cyberangriff ausgeschlossen werden, teilte der Stromnetzbetreiber REE am Dienstag mit. Das Stromnetz sei wieder stabil und funktioniere normal, erklärte der Leiter des REE-Netzbetriebs, Eduardo Prieto.

Sehr geringe Blackout-Gefahr in Österreich

Wien - Auch wenn ein Blackout in Österreich nicht vollkommen ausgeschlossen werden kann, ist die Gefahr laut Christoph Schuh, Sprecher der Austrian Power Grid (APG), nur sehr gering. "Es müssten mehrere unvorhergesehene Ereignisse aufeinandertreffen", sagte Schuh der APA. Ein Ausfall eines Kraftwerks wäre jedenfalls kein Problem bei der Versorgung.

Kreml lehnt Ukraines Vorschlag zu 30-tägiger Waffenruhe ab

Moskau - Der Kreml hat die von der Ukraine vorgeschlagene Verlängerung der Waffenruhe auf 30 Tage abgelehnt. Russland habe das Angebot von Präsident Wolodymyr Selenskyj gesehen, doch dafür müssten noch einige Fragen geklärt werden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. "Ohne Antworten auf diese Fragen ist es schwer, auf eine langfristige Waffenruhe einzugehen", sei auch die Position von Präsident Wladimir Putin. Dieser hatte eine dreitägige Feuerpause angekündigt.

Zwölfjährige bei russischem Drohnenangriff getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag ist ukrainischen Angaben zufolge ein zwölfjähriges Mädchen in der zentralen Region Dnipropetrowsk getötet worden. Die Eltern des Kindes seien verletzt worden, teilte der ukrainische Rettungsdienst mit. Im russischen Gebiet Belgorod wurden zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. Drei weitere seien verletzt worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram.

Touristiker mit Gästeaufkommen zufrieden

Wien - Die touristische Wintersaison ist bisher gut gelaufen, 64 Mio. Nächtigungen wurden von November bis März verzeichnet. Mit dem Ostergeschäft im April erwartet Peter Laimer, Tourismus-Experte der Statistik Austria, dass es im Winter rund 72 Mio. Nächtigungen gibt und damit der Rekord von 2018/19 etwa erreicht wird. Auch für den Sommer sind die Aussichten positiv, sagte Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich-Werbung (ÖW) am Dienstag vor Journalisten.

Ermittlungen nach Brand mit Totem in Wiener Innenstadt

Wien - Nach einem Brand mit einem Toten in der Spiegelgasse in der Wiener Innenstadt hat die Polizei am Dienstag Ermittlungen aufgenommen. Die Auffindungsumstände der Leiche waren laut Sprecherin Anna Gutt "bedenklich". Der Mann wurde leblos im Keller gefunden, nachdem die Wiener Feuerwehr am späten Montagabend zu dem Brand in die City gerufen wurde. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun.

22 Tote bei Restaurantbrand im Nordosten Chinas

Peking - Mindestens 22 Menschen sind bei einem Brand in einem Restaurant in Nordostchina ums Leben gekommen. Weitere drei Menschen wurden bei dem Feuer in der Stadt Liaoyang verletzt, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wies während seiner Inspektionsreise in Shanghai die Rettungskräfte an, alles zu unternehmen, um die Verletzten zu behandeln und sich um die Familienangehörigen der Opfer zu kümmern.

6.406 Aufgriffe durch Zoll 2024 auf Flughafen Wien

Schwechat/Wien - Der Zoll auf dem Flughafen Wien in Schwechat hat im vergangenen Jahr 6.406 Aufgriffe und damit deutlich mehr als 2023 mit damals 4.146 verzeichnet. Entdeckt und sichergestellt wurden laut einer Bilanz vom Dienstag u.a. 295 Kilo Cannabis, 3,3 Millionen Euro an nicht angemeldetem Bargeld, 1,6 Millionen Zigaretten sowie mehr als 73.000 gefälschte Produkte für allein zwölf Millionen Euro. 101.000 Kontrollen waren durchgeführt worden.

