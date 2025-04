Krankenkasse will Defizit auf null drücken

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will ihr Defizit im kommenden Jahr auf eine "schwarze Null" drücken. Dazu wurde am Dienstag von Verwaltungsrat und Hauptversammlung ein umfangreiches Sparpaket beschlossen. Neben internen Maßnahmen wie der Nicht-Nachbesetzung von Stellen werden auch die Patienten betroffen sein. So werden MRT- und CT-Untersuchungen wieder genehmigungspflichtig. Zudem ist für Transporte künftig zu bezahlen.

Verunsicherung in Spanien und Portugal nach Stromausfall

Madrid - Am Tag nach dem historischen Stromausfall läuft das Leben in Spanien und Portugal am Dienstag wieder weitgehend normal. Die Energieversorgung ist nahezu überall wieder hergestellt. Doch der Blackout, der die Iberische Halbinsel fast einen ganzen Tag lahmlegte, Millionen von der Außenwelt abschnitt und für Chaos sorgte, hinterlässt auch Verunsicherung.

Mehrere Verletzte mutmaßlich durch Schüsse in Schweden

Uppsala - Im schwedischen Uppsala sind Polizeiangaben zufolge mehrere Menschen mutmaßlich durch Schüsse verletzt worden. Das genaue Ausmaß der Verletzungen sei noch unklar, die Wunden würden auf Schüsse hindeuten, teilte die Polizei mit. Berichten zufolge soll der mutmaßliche Täter auf einem Elektroroller geflohen sein. Uppsala liegt nördlich der Hauptstadt Stockholm. Die Polizei sperrte das Gebiet großräumig ab. Laut schwedischem Rundfunk wurde der Bahnverkehr eingestellt.

Hanke will Transit-Verhandlungen mit Italien und Deutschland

Innsbruck/Wien - Österreichs Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will in der Tiroler Causa Prima, dem überbordenden Transitverkehr, die Wiederaufnahme direkter Gespräche mit Italien und Deutschland. "An den Verhandlungstisch" lautete das Motto des Ministers, wie er am Dienstag im APA-Gespräch am Rande eines Lokalaugenscheins des Brennerbasistunnels (BBT) in Innsbruck erklärte. Zuallererst visiere Hanke ein Treffen mit dem designierten deutschen Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) an.

Stocker mahnt zur Blackout-Vorsorge

Valencia/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker hat im Gefolge des massiven Stromausfalls in Spanien und Portugal dazu aufgerufen, die Blackout-Vorsorge ernst zu nehmen. Mit Zuschreibungen für die Ursachen dieses Stromausfalls sei er "sehr vorsichtig", betonte der ÖVP-Chef am Dienstag am Rande des EVP-Kongresses im spanischen Valencia im Gespräch mit der APA und der "Kleinen Zeitung". "Blackout-Vorsorge ist ein ernstes Thema."

Ermittlungen nach Brand mit Totem in Wiener Innenstadt

Wien - Nach einem Brand mit einem Toten in der Spiegelgasse in der Wiener Innenstadt hat die Polizei am Dienstag Ermittlungen aufgenommen. Die Auffindungsumstände der Leiche waren laut Sprecherin Anna Gutt "bedenklich". Der Mann wurde leblos im Keller gefunden, nachdem die Wiener Feuerwehr am späten Montagabend zu dem Brand in die City gerufen wurde. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun.

Kreml lehnt Ukraines Vorschlag zu 30-tägiger Waffenruhe ab

Moskau - Der Kreml hat die von der Ukraine vorgeschlagene Verlängerung der Waffenruhe auf 30 Tage abgelehnt. Russland habe das Angebot von Präsident Wolodymyr Selenskyj gesehen, doch dafür müssten noch einige Fragen geklärt werden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. "Ohne Antworten auf diese Fragen ist es schwer, auf eine langfristige Waffenruhe einzugehen", sei auch die Position von Präsident Wladimir Putin. Dieser hatte eine dreitägige Feuerpause angekündigt.

Journalistisches Quartett erhielt Concordia-Preise

Wien - Die Concordia-Preise für außerordentliche publizistische Leistungen sind am Dienstag im Parlament an die "Falter"-Journalistin Barbara T�th, die beiden freien Journalisten Johannes Greß und Christof Mackinger sowie "Falter"-Herausgeber Armin Thurnher für sein Lebenswerk verliehen worden. Dabei stellte Letzterer infrage, die Öffentlichkeit mit seinem Wirken tatsächlich geprägt zu haben. Doch: "Ich nehme den Preis auch ohne Wirkung", schmunzelte Thurnher.

