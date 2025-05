April-Inflation laut Schnellschätzung bei 3,1 Prozent

Wien - Die Inflationsrate (VPI) für April beträgt laut Schnellschätzung 3,1 Prozent. Im März waren die Preise um 2,9 Prozent gestiegen. Der Anstieg gehe vor allem auf im Jahresvergleich massiv teurere Pauschalreisen zurück. Dienstleistungen waren mit einem Plus von 4,8 Prozent weiter kräftigster Treiber der Inflation. Sie "dominieren die Inflation noch stärker als zuletzt", teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Ziel der Europäischen Zentralbank sind rund 2 Prozent Inflation.

Israel attackiert Ziele nahe syrischem Präsidentenpalast

Damaskus/Jerusalem - Israel hat Ziele nahe des syrischen Präsidentenpalastes in Damaskus angegriffen. Kampfflugzeuge hätten die Umgebung des Palastes getroffen, erklärte die israelische Armee am Freitag. "Dies ist eine klare Botschaft an das syrische Regime. Wir werden nicht zulassen, dass Truppen südlich von Damaskus geschickt werden oder die drusische Gemeinschaft bedroht wird", hieß es in einer Stellungnahme von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz.

Pensionen - Erste Neuerungen in Begutachtung

Wien - Im Pensionssystem soll es ab kommendem Jahr einige Änderungen geben. Am Freitag gehen erste Neuerungen in Begutachtung - nämlich bei der Korridorpension sowie der Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung. Auch an einer Teilpension und einem Nachhaltigkeitsmechanismus wird gearbeitet. Den Fahrplan präsentiert haben die Klubobmänner von ÖVP und NEOS ohne die Sozialdemokraten. Das deute aber nicht auf einen Zwiespalt in der Regierung hin, betonten alle drei Parteien.

Wiener SPÖ sondiert am Freitag mit Grünen und ÖVP

Wien - Nachdem die Wiener SPÖ ihre Sondierungsrunde am Mittwoch mit ihrem aktuellen Koalitionspartner, den NEOS, gestartet hat, sind am Freitag die Grünen und die ÖVP an der Reihe. Eine Zweierkoalition unter dem Seniorpartner SPÖ würde sich mit allen drei Parteien ausgehen. Nur eine Zusammenarbeit mit der FPÖ haben die Sozialdemokraten bereits im Vorfeld ausgeschlossen, mit ihr wird es auch kein Sondierungstreffen geben.

Österreich klettert im Pressefreiheitsindex auf Platz 22

Wien - Österreich ist im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) nach dem Tiefststand im Vorjahr wieder etwas nach oben geklettert. Mit 78,12 Punkten belegt Österreich Platz 22 von 180 erfassten Ländern. Damit lag eine Verbesserung um zehn Plätze bzw. 3,43 Punkte vor. Die Lage wird weiterhin als "zufriedenstellend" eingestuft. RSF-Österreich-Präsident Fritz Hausjell warnt, dass die "ernste Situation" noch nicht vorbei sei. Die weltweite Lage ist erstmals "schwierig".

Dodik reitet heftige Attacken gegen Meinl-Reisinger

Banja Luka/Sarajevo/Wien - Der Präsident der bosnischen Republika Srpska, Milorad Dodik, reitet Attacken gegen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Der Zeitung "Die Presse" (Freitag/Online) sagte der separatistische serbische Ultranationalist: "Ich kann sehr gut zwischen dem österreichischen Volk und bestimmten Politikern unterscheiden. Ich bin dankbar, dass unsere Leute dort arbeiten können - mit dem Wissen, dass sie dort manchmal auch Idioten als Minister haben". Kritik übte er auch im "profil".

China offen für Gespräche mit den USA über Zölle

Peking/Washington - China hat sich nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums offen für Gespräche über den Zollkonflikt gezeigt, nachdem die USA diesbezüglich an Peking herangetreten sind. Die USA sollten jedoch bereit sein, Maßnahmen zu ergreifen, um "fehlerhafte" Praktiken zu korrigieren und einseitige Zölle aufzuheben, erklärte das Handelsministerium am Freitag und fügte hinzu, dass Washington in den Verhandlungen "Aufrichtigkeit" zeigen müsse.

Steirer verunglückte bei Sturz von Balkon tödlich

Kirchberg an der Raab - Ein 33-jähriger Familienvater ist am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) ums Leben gekommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit. Der Steirer hatte zusammen mit seinem Schwiegervater Montagearbeiten im Bereich eines Balkons an seinem Elternhaus durchgeführt. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

