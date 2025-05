April-Inflation laut Schnellschätzung bei 3,1 Prozent

Wien - Die Inflationsrate (VPI) für April beträgt laut Schnellschätzung 3,1 Prozent. Im März waren die Preise um 2,9 Prozent gestiegen. Der Anstieg gehe vor allem auf im Jahresvergleich massiv teurere Pauschalreisen zurück. Dienstleistungen waren mit einem Plus von 4,8 Prozent weiter kräftigster Treiber der Inflation. Sie "dominieren die Inflation noch stärker als zuletzt", teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Ziel der Europäischen Zentralbank sind rund 2 Prozent Inflation.

Datenschutzverstöße: TikTok muss 530 Millionen Euro zahlen

Dublin - Die Internetplattform TikTok muss wegen Verstößen gegen den europäischen Datenschutz eine Strafe von 530 Millionen Euro zahlen. Die zuständige irische Datenschutzkommission DPC verhängt die Zahlung wegen der Weitergabe von Daten nach China. TikTok habe gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen, weil das Unternehmen europäische Nutzerdaten nach China weitergeleitet und auch gegen Transparenzanforderungen verstoßen habe, hieß es in der Mitteilung.

Israel beschoss Damaskus nach Angriffen auf Drusen

Damaskus/Jerusalem - Israel hat Ziele nahe des syrischen Präsidentenpalastes in Damaskus angegriffen. Kampfflugzeuge hätten die Umgebung des Palastes getroffen, erklärte die israelische Armee am Freitag. Der Angriff erfolgte nach tödlichen Attacken auf die religiöse Minderheit der Drusen in Syrien, als deren Verbündeter sich Israel sieht. "Das ist eine klare Botschaft an das syrische Regime", hieß es in einer Stellungnahme der israelischen Regierung.

Wiener SPÖ sondiert am Freitag mit Grünen und ÖVP

Wien - Nachdem die Wiener SPÖ ihre Sondierungsrunde am Mittwoch mit ihrem aktuellen Koalitionspartner, den NEOS, gestartet hatte, waren am Freitag die Grünen und die ÖVP an der Reihe. Den Auftakt machte am Vormittag die Ökopartei. Das von den Parteichefs Judith Pühringer und Peter Kraus angeführte grüne Verhandlungsteam wurde um 10.00 Uhr im Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) empfangen.

Arbeitslosigkeit steigt: 392.600 im April auf Jobsuche

Wien - Die Zahl der Arbeitssuchenden liegt weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau. 392.600 Menschen waren im April als arbeitslos oder in Ausbildung registriert. Das sind um 24.800 Personen oder 6,7 Prozent mehr als noch im April des Vorjahres. In Arbeitslosigkeit wurden 311.838 Personen vermerkt, ein Anstieg um 8,4 Prozent im Jahresvergleich. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent.

Verfassungsschutz stuft AfD als rechtsextremistisch ein

Berlin - Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der deutsche Inlandsgeheimdienst teilte mit, der Verdacht, dass die Partei gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen verfolge, habe sich bestätigt und in wesentlichen Teilen zur Gewissheit verdichtet. AfD-Parteivize Stephan Brandner kritisierte den Verfassungsschutz scharf.

16-Jähriger nach Todesschüssen in Uppsala auf freiem Fuß

Uppsala - Nach dem gewaltsamen Tod dreier Menschen in einem Friseursalon in der schwedischen Stadt Uppsala kommt ein festgenommener 16-Jähriger wieder auf freien Fuß. Der Tatverdacht gegen den Jugendlichen habe sich abgeschwächt, er werde nicht länger einer Straftat verdächtigt, teilte der zuständige Staatsanwalt und Ermittlungsleiter Andreas Nyberg am Freitag mit.

2024 wurden 6.145.227 Tempoüberschreitungen geahndet

Wien - 2024 hat die Bundespolizei 6.145.227 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet, entweder per Verwaltungsanzeige oder Organstrafverfügung - ein leichter Rückgang um 0,2 Prozent gegenüber 2023 (6.160.271), teilte das Innenministerium am Freitag mit. Bei besonders drastischer Raserei kann die Exekutive seit 1. März des Vorjahrs Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmen. Bis 31. Dezember kassierte die Bundespolizei 171 Kfz bei Anhaltungen an Ort und Stelle vorläufig ein.

