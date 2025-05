Hamas sieht keinen Sinn mehr in Gesprächen mit Israel

Gaza - Die militante Palästinenserorganisation Hamas erteilt weiteren Gesprächen mit Israel über eine Waffenruhe unter den gegebenen Umständen eine Absage. "Es hat keinen Sinn, (...) neue Vorschläge für eine Waffenruhe in Erwägung zu ziehen, solange der Hunger- und Vernichtungskrieg im Gazastreifen weitergeht", so der hochrangige Hamas-Vertreter Basem Naim am Dienstag. Israel hatte zuvor die Ausweitung des Armeeeinsatzes und die Eroberung des Gazastreifens beschlossen.

Firmenpleiten in Europa 2024 erneut gestiegen

Wien - Die trübe Wirtschaftslage hat auch im Jahr 2024 für einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Europa gesorgt. In den EU-14-Staaten zuzüglich Norwegen, Schweiz und Großbritannien, lag die Zahl der Firmeninsolvenzen 2024 bei insgesamt 190.449, das waren um 12,2 Prozent mehr als im Jahr davor und markiert den höchsten Stand seit 2013, zeigt eine Erhebung des Gläubigerschutzverbands Creditreform. Auch in Österreich stieg die Zahl der Firmenpleiten das dritte Jahr in Folge.

EU schlägt Verbot russischer Gasimporte bis Ende 2027 vor

Brüssel - Die Europäische Union will Insidern zufolge neue Gasverträge mit Russland bis zum Jahresende verbieten und bestehende Verträge bis Ende 2027 auslaufen lassen. Entsprechende Verträge der EU-Kommission sollen noch am Dienstag veröffentlicht werden, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen. Der Fahrplan werde die Verpflichtung enthalten, im Juni ein Verbot neuer russischer Gasimportgeschäfte bis Ende 2025 vorzuschlagen.

Rumänien: Innenminister wird interimistischer Premier

Bukarest - Rumäniens interimistischer Staatspräsident Ilie Bolojan hat am Dienstag den liberalen Innenminister Cătălin Predoiu zum kommissarischen Regierungschef ernannt, nachdem Premierminister Marcel Ciolacu am Vorabend nach dem Wahldebakel vom Sonntag zurückgetreten war. Predoiu wird das Amt bis nach der auf den 18. Mai angesetzten Stichwahl für das Präsidentenamt ausüben. Nach der Angelobung des neuen Staatsoberhauptes wird dieses sodann den Regierungsauftrag vergeben.

Moskau meldet neue ukrainische Drohnenangriffe

Kursk - Wenige Tage vor den Gedenkfeiern in Moskau zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg meldet Russland neue Drohnenangriffe auf seine Hauptstadt. Mindestens 19 unbemannte Flugobjekte seien aus verschiedenen Richtungen auf Moskau zugesteuert und von den Flugabwehrkräften abgeschossen worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin in der Nacht auf Dienstag auf Telegram mit. Trümmer einer Drohne seien auf eine Autobahn gestürzt.

Merz im ersten Wahlgang bei Kanzlerwahl gescheitert

Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz ist bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang durchgefallen. Er erhielt in geheimer Abstimmung 310 von 621 abgegebenen Stimmen und damit 6 weniger als die nötige Mehrheit von 316. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben zusammen 328 Sitze im Parlament.

Wieder Prozess gegen 14-jährigen "Systemsprenger" in Wien

Wien - Am Wiener Straflandesgericht findet am Dienstag der nächste Prozess gegen jenen 14-Jährigen statt, der in der jüngsten Kriminalstatistik als "Systemsprenger" bezeichnet wurde. Der Bursche hatte bereits vor seiner Strafmündigkeit weit über 100 staatsanwaltschaftliche Vormerkungen. Dieses Mal muss er sich mit einem Komplizen wegen krimineller Vereinigung und etlicher Einbrüche verantworten.

Letzte Beratungen der Kardinäle vor Beginn von Papst-Wahl

Vatikanstadt - Die Vorbereitungen im Vatikan für das am Mittwoch beginnende Konklave zur Wahl eines Nachfolgers des verstorbenen Papst Franziskus treten in die Endphase. Dienstagvormittag ist die letzte Generalkongregation der Kardinäle geplant. Sie bereiten das Konklave und sich auf das Konklave vor. Die Beratungen, an denen die 133 Papst-Wähler und alle übrigen, anwesenden Kardinäle teilnehmen, findet hinter verschlossenen Türen unter Vorsitz von Kardinaldekan Giovanni Battista Re statt.

