Merz im ersten Wahlgang bei Kanzlerwahl gescheitert

Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz ist bei der Kanzlerwahl im Deutschen Bundestag im ersten Wahlgang durchgefallen. Er erhielt in geheimer Abstimmung 310 von 621 Stimmen und damit 6 weniger als die nötige Mehrheit von 316. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben zusammen 328 Sitze im Parlament. Noch nie ist nach einer Bundestagswahl ein designierter Kanzler bei der Wahl im Bundestag gescheitert. Trotz der Wahlschlappe wird Merz laut Unionsfraktionschef Jens Spahn erneut antreten.

Hamas sieht keinen Sinn mehr in Gesprächen mit Israel

Gaza - Die militante Palästinenserorganisation Hamas erteilt weiteren Gesprächen mit Israel über eine Waffenruhe unter den gegebenen Umständen eine Absage. "Es hat keinen Sinn, (...) neue Vorschläge für eine Waffenruhe in Erwägung zu ziehen, solange der Hunger- und Vernichtungskrieg im Gazastreifen weitergeht", so der hochrangige Hamas-Vertreter Basem Naim am Dienstag. Israel hatte zuvor die Ausweitung des Armeeeinsatzes und die Eroberung des Gazastreifens beschlossen.

Haftstrafen für jugendliche Intensivtäter in Wien

Wien - Am Wiener Straflandesgericht sind zwei jugendliche Intensivtäter zu Haftstrafen verurteilt worden. Einer davon ist jener 14-Jährige, der in der jüngsten Kriminalstatistik als "Systemsprenger" bezeichnet wurde. Der Bursche hatte bereits vor seiner Strafmündigkeit weit über 100 staatsanwaltschaftliche Vormerkungen. Er und sein Komplize müssen etliche Monate in Haft.

FPÖ will mit 827 Anfragen Corona-Zeit aufarbeiten

Wien - Die FPÖ widmet sich fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie den damals gesetzten Maßnahmen der Regierung. Die "Corona-Aufarbeitung" soll zunächst aber nicht wie vor der Nationalratswahl angekündigt im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, sondern mittels einer Flut von parlamentarischen Anfragen geschehen, wie FPÖ-Chef Herbert Kickl am Dienstag ankündigte. Insgesamt 827 Anfragen wollten die Blauen noch am Dienstag im Parlament einbringen.

Rot-pinke Koalitionsverhandlungen in Wien gestartet

Wien - Im Wiener Rathaus haben am Dienstag die Koalitionsverhandlungen zwischen der SPÖ und den NEOS begonnen. Am Vormittag traf sich im Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zunächst das aus den Parteispitzen bestehende Kernteam, danach soll bereits in größerer Runde über eine Fortsetzung von Rot-Pink beraten werden. Die SPÖ-Gremien hatten am gestrigen Montag grünes Licht für die Aufnahme von Verhandlungen gegeben. Mit den NEOS regieren die Stadt-Roten bereits seit 2020.

Privatkonkurs über Grasser eröffnet - 21 Mio. Euro Schulden

Wien/Linz - Der im Buwog-Prozess verurteilte und mittlerweile insolvente Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat 21 Mio. Euro Schulden. Hauptgläubiger sind die Republik Österreich mit rund 12,7 Mio. Euro aufgrund des Privatbeteiligtenzuspruchs aus dem Gerichtsverfahren sowie das Finanzamt mit 7,9 Mio. Euro an Steuerforderungen. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband am Dienstag nach der Eröffnung des Schuldenregulierungsverfahrens beim Bezirksgericht Kitzbühel mit.

EU-Parlament für Eilverfahren für weniger Wolfschutz

Brüssel/Straßburg - Das Europäische Parlament wird am Donnerstag im sogenannten Eilverfahren darüber abstimmen, den Schutzstatus des Wolfes von "streng geschützt" auf "geschützt" abzusenken. Die EU-Parlamentarier stimmten am Dienstag in Straßburg mit großer Mehrheit dafür, bereits in zwei Tagen final über den Status zu entscheiden. Ein herabgesenkter Schutzstatus solle den EU-Staaten laut EU-Kommission mehr Flexibilität geben, die Jagd auf Wölfe zuzulassen, ohne den Schutz ganz aufzuheben.

Österreichs Seilbahnen 2024/25 auf "Vor-Corona-Niveau"

Innsbruck - Österreichs Seilbahnen sind mit der abgelaufenen Wintersaison 2024/2025 äußerst zufrieden. Mit den aktuellen Zahlen wurde unter Berücksichtigung der Inflation wieder an das Niveau vor der Corona-Pandemie angeknüpft. Die Seilbahner verzeichneten mit einem Umsatz von 1,96 Mrd. Euro (2023/24: 1,8 Mrd.) ein klares Plus bei den Kassenumsätzen, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red