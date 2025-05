Tote durch gegenseitigen Beschuss von Indien und Pakistan

Neu-Delhi - Nach der massiven Eskalation im Kaschmir-Konflikt ist die Zahl der Toten bei indischen Angriffen auf Pakistan in der Nacht auf Mittwoch laut dem pakistanischen Militär auf 26 gestiegen. 26 Zivilisten seien getötet worden, sagte ein Armeesprecher. 46 Menschen seien verletzt worden. Von indischer Seite hieß es, dass in der indischen Stadt Poonch im indisch kontrollierten Teil der Himalaya-Region Kaschmir mindestens acht Menschen durch pakistanischen Beschuss getötet wurden.

Papst-Wahl - Konklave mit 133 Kardinälen beginnt in Rom

Vatikanstadt - In Rom beginnt am Mittwochnachmittag die Wahl des neuen Papstes. 133 Kardinäle kommen am Nachmittag (16.30 Uhr) in der Sixtinischen Kapelle zum Konklave zusammen, um den Nachfolger des am Ostermontag verstorbenen Papstes Franziskus zu bestimmen. Mit einem Ergebnis wird ab Donnerstag gerechnet. Schon am frühen Mittwoch versammelten sich Pilger vor dem Eingang des Petersdoms. Hier beginnt um 10.00 Uhr die feierliche Messe für eine gute Papst-Wahl "Pro eligendo pontifice".

Experten sehen bei Papst-Wahl kanadischen Kardinal vorne

Budapest - Die beiden ungarischen Wirtschaftswissenschafter L�szl� �. K�czy und Bal�zs R. Sziklai haben vor der Papstwahl spieltheoretisch die chancenreichsten Kardinäle ermittelt. An der Spitze der Liste steht nach dem vorläufigen Ergebnis der kanadische Kardinal Michael Czerny, wie K�czy im APA-Interview erläutert. Die Budapester Experten aktualisierten ein Modell, das sie anlässlich des Konklaves 2013 entwickelt hatten. Dieses sah den späteren Papst Franziskus weit vorne.

Fischer übt scharfe Kritik an Israels Gaza-Krieg

Wien - Altbundespräsident Heinz Fischer hat die Bundesregierung aufgefordert, Stellung gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen zu beziehen. Er sehe mit "Empörung, in welcher Weise ein Ministerpräsident Netanyahu mit seinem sogenannten Kriegskabinett (...) aus rechtsextremen, ihren Zionismus vor sich hertragenden Regierungsmitgliedern den Krieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifens führt", sagte Fischer im APA-Interview. Man dürfe dort genauso wenig "wegschauen" wie in der Ukraine.

Hamas: 31 Tote nach israelischen Angriffen auf Schulgebäude

Gaza - Bei israelischen Angriffen auf ein Schulgebäude im Zentrum des Gazastreifens sind nach Angaben der Zivilschutzbehörde des Palästinensergebiets 31 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien bei den Angriffen in der Flüchtlingssiedlung Breij verletzt worden, sagte der Sprecher der von der islamistischen Hamas kontrollierten Behörde am Mittwoch. In dem Gebäudekomplex seien Vertriebene untergebracht.

Weniger Krebs ab 7.000 Schritten pro Tag

Bethesda (Maryland)/London - Etwa ab 7.000 absolvierten Schritten pro Tag lässt sich eine schützende Wirkung vor Krebs durch körperliche Alltagsaktivitäten nachweisen. Zu diesem Ergebnis kam vor kurzem eine US-Studie mit rund 85.000 britischen Probanden im mittleren Alter von 63 Jahren. Alaina Shreves vom Nationalen US-Krebsinstitut (NCI/Bethesda im US-Staat Maryland) und ihre Co-Autoren aus Großbritannien und Portugal haben die Daten von Personen aus der UK Biobank analysiert.

71-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Innsbruck

Innsbruck - Eine 71-Jährige ist Dienstagabend bei einem Wohnungsbrand im Innsbrucker Stadtteil Hötting ums Leben gekommen. Die Österreicherin war von Feuerwehrleuten leblos im Hausgang der verrauchten Wohnung, am Boden liegend, gefunden worden, informierte die Polizei. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Attacken auf Kiew und Moskau kurz vor Siegesparade

Kiew (Kyjiw) - Kurz vor der Moskauer Siegesparade zum Weltkriegsende vor 80 Jahren haben Russland und die Ukraine einander mit Luftangriffen überzogen. Bei einem russischen Drohnenangriff wurden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in der Nacht zwei Menschen getötet, wie Bürgermeister Vitali Klitschko und der Katastrophenschutz auf Telegram mitteilten. Mehrere Wohnhäuser wurden demnach von herabfallenden Trümmern getroffen und gerieten in Brand.

