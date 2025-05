Festnahme des Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt im Pinzgau

Maria Alm/Utrecht - Nach der Tötung einer 34-jährigen Deutschen im Pinzgau am 3. Mai ist der Tatverdächtige in den Niederlanden am Donnerstag festgenommen worden. Gegen den 32-jährigen Ungarn war ein europäischer Haftbefehl erlassen worden. Im Zuge der Ermittlungen sei rekonstruiert worden, dass sich der Mann sofort nach der Tat mit einem Mietwagen nach Deutschland abgesetzt habe und anschließend mit dem Zug nach Utrecht in den Niederlanden gereist sei, informierte das Bundeskriminalamt.

Papst-Wahl - Schwarzer Rauch nach zweitem und drittem Votum

Vatikanstadt - Beim Konklave in Rom haben die Kardinäle am Donnerstag auch im zweiten und dritten Wahlgang noch keinen neuen Papst gewählt. Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle stieg kurz vor Mittag schwarzer Rauch - als Zeichen, dass bei der Abstimmung kein Name die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit bekommen hat.

Deutschland verstärkt Grenzkontrollen

Berlin/Wien - Nach der Anweisung des neuen deutschen Innenministers Alexander Dobrindt (CSU) zu schärferen Regeln an den deutschen Grenzen laufen in den ersten Bundesländern verstärkte Kontrollen an. In Bayern etwa kontrolliert die deutsche Polizei ab sofort die Grenzen zu Österreich und Tschechien stärker. Das wird nach Angaben eines Sprechers für Reisende wahrnehmbar sein. Aus der Opposition und dem Ausland kam Kritik an den strengeren Regeln.

Israel greift im Libanon an

Beirut - Im Süden des Libanons ist es nach Angaben aus libanesischen Sicherheitskreisen zu massiven Luftangriffen Israels gekommen. Es war die Rede von 15 Angriffen in der Gegend der Stadt Nabatijeh. Nach ersten Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dabei ein Mensch getötet und acht weitere verletzt. Die israelische Armee teilte mit, Kampfflugzeuge hätten im Süden des Libanons einen Stützpunkt der proiranischen Hisbollah-Miliz angegriffen.

Neuer Eigentümer prüft Abriss des Signa-Rohbaus Lamarr

Wien - Der neue Eigentümer des Signa-Projekts "Lamarr" auf der Mariahilfer Straße in Wien plant laut einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" vom Donnerstag anscheinend einen weitreichenden Teilabriss des seit Monaten stillstehenden Rohbaus. Demnach sollen alle Etagen oberhalb des Erdgeschoßes - also die zweite bis achte Etage - abgetragen und durch Wohnungen ersetzt werden.

Angriffe und Schusswechsel zwischen Indien und Pakistan

Srinagar/Neu-Delhi/Islamabad - Nach Luftangriffen des indischen Militärs auf mehrere pakistanische Ziele bleibt die Lage zwischen den beiden Atommächten angespannt. In der Nacht auf Donnerstag kam es nach Berichten indischer Medien in der Himalaya-Region Kaschmir erneut zu Schusswechseln zwischen Soldaten beider Länder sowie zu Artilleriebeschuss. Indien zerstörte zudem nach eigenen Angaben ein Flugabwehrsystem im pakistanischen Lahore.

EU-Parlament stimmt für niedrigeren Wolf-Schutzstatus

Brüssel/Straßburg - Das Europäische Parlament hat am Donnerstag im sogenannten Eilverfahren für eine Absenkung des Schutzstatus des Wolfes von "streng geschützt" auf "geschützt" gestimmt. Mit der Zustimmung kann die Änderung laut Parlament rasch in Kraft treten. Ein herabgesenkter Status soll den Staaten laut EU-Kommission mehr Flexibilität geben, die Jagd auf Wölfe zuzulassen, ohne den Schutz ganz aufzuheben. Aus der Landwirtschaft kam viel Zustimmung, Tierschützer kritisierten den Plan.

Trump kündigt Handelsabkommen mit Großbritannien an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Abschluss eines Handelsabkommens mit Großbritannien bestätigt. Das Vertragswerk sei "vollständig und umfassend", schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Medien hatten zuvor berichtet, es handle sich lediglich um ein Rahmenabkommen. Eine Pressekonferenz ist für 10.00 Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) geplant. In London sagte ein Regierungssprecher, Premier Keir Starmer werde sich im Laufe des Tages dazu äußern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red