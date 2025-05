Leo XIV. zelebriert seine erste Messe als Pontifex

Vatikanstadt - Kaum gewählt und schon voll im Einsatz: Ein dichtes Programm wartet auf den Nordamerikaner Robert Francis Prevost, der am Donnerstag überraschend zum neuen Papst gewählt worden ist. Leo XIV. zelebriert am Freitag um 11.00 Uhr in der Sixtinischen Kapelle mit den Kardinälen seine erste Messe als Papst, wie der Vatikan mitteilte.

Illegale Luxus-Lotterie in Wien endet mit Razzia

Wien - Eine illegale Online-Lotterie, bei der Luxusautos und teure Rolex-Uhren verlost werden sollten, hat mit einer Razzia und Beschlagnahmungen in Wien-Floridsdorf ein jähes Ende gefunden. Dabei wurden Schwarzumsätze von 600.000 bis 800.000 Euro nachgewiesen. Die zwölf Verdächtigen müssen mit hohen Geldstrafen und fremdenrechtlichen Konsequenzen rechnen, da sie sich illegal in Österreich aufhielten, teilte das Bundesministerium für Finanzen am Freitag per Aussendung mit.

Russland greift acht Ortschaften während Feuerpause an

Saporischschja - Russland hat während der selbst verkündeten Feuerpause nach ukrainischen Angaben acht Ortschaften in der Ukraine angegriffen. Es habe nahe der Frontlinie 220 Attacken gegeben, schreibt der Gouverneur der Region Saporischschja, Iwan Fedorow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Die Dörfer in seiner Region seien in den vergangenen 24 Stunden mit 150 Drohnen und 70 Artilleriegeschossen angegriffen worden.

Trump fordert 30-tätige Feuerpause von Russland und Ukraine

Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump fordert von Russland und der Ukraine eine 30-tägige bedingungslose Feuerpause. Beide Staaten würden die Verantwortung für die Einhaltung tragen, schrieb Trump auf seinem Onlinedienst Truth Social. "Sollte die Feuerpause nicht eingehalten werden, werden die USA und ihre Partner weitere Sanktionen verhängen", erklärte er. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte fast zeitgleich, sein Land sei bereit für eine Waffenruhe.

Keine Entspannung zwischen Indien und Pakistan

Neu-Delhi/Lahore - Der militärische Konflikt zwischen den beiden Nachbar und Nuklearmächten Indien und Pakistan zeigt keine Anzeichen von Entspannung: Die pakistanischen Streitkräfte haben nach Angaben Indiens in der Nacht mit Drohnen und anderer Munition Ziele entlang der Westgrenze Indiens angegriffen. Islamabad dementiert das.

Deutscher Kanzler Merz zu Besuch bei EU und NATO in Brüssel

Brüssel/EU-weit - Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Freitag zu seinem Antrittsbesuch bei der EU und der NATO nach Brüssel. Dort wird Merz drei Tage nach seiner Vereidigung zunächst mit EU-Ratspräsident Antonio Costa (09.45 Uhr) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (10.30 Uhr) zusammentreffen. Im Anschluss führt er Gespräche mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte (13.30 Uhr).

Gates: Millionen Kinder sterben wegen Musks Etatkürzungen

Redmond (Washington) - Laut Microsoft-Mitgründer Bill Gates ist Tech-Milliardär Elon Musk mit der drastischen Kürzung von US-Hilfsprogrammen für den Tod von Millionen Kindern mitverantwortlich. Die Einschnitte bei der US-Entwicklungshilfe-Organisation USAID seien "atemberaubend", sagte Gates in einem Interview der "New York Times". Er rechne damit, dass die Zahl der Kinder, die jährlich in armen Ländern sterben, von fünf auf sechs Millionen steigen werde, wenn es keine Kehrtwende gibt.

46-Jähriger in Ebenseer Höhle abgestürzt und schwer verletzt

Ebensee - Ein 46-Jähriger ist am Donnerstag in der Gassel-Tropfsteinhöhle in Ebensee (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich drei Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war mit einem Kollegen damit beschäftigt gewesen, eine Brücke in der Höhle zu bauen, als sich eine Stütze löste, berichtete die Polizei. Die Rettungsaktion gestaltete sich aufgrund des Schlechtwetters schwierig.

