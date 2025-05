Putin reist nicht zu Ukraine-Gesprächen nach Istanbul

Istanbul/Moskau - Kremlchef Wladimir Putin reist am Donnerstag nicht zu den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs nach Istanbul. Er schickt als Chef einer mehrköpfigen Delegation seinen Berater Wladimir Medinski in die Türkei, so der Kreml. Demnach wird auch Außenminister Sergej Lawrow nicht teilnehmen, wie zuvor schon die russische Zeitung "Kommersant" berichtet hatte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selnskyj befand sich Mittwochabend bereits auf dem Weg in die Türkei.

NATO-Außenminister-Treffen in Antalya gestartet

Brüssel - Vor dem Hintergrund möglicher Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine hat in Antalya das informelle Treffen der NATO-Außenminister begonnen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte begrüßte am Mittwochabend auch den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha am Tagungsort an der türkischen Mittelmeerküste. Das zweitägige Treffen dient der Vorbereitung des NATO-Gipfels in Den Haag Ende Juni, doch die Entwicklungen in der Ukraine dürften ein wichtiges Thema sein.

Schweden fühlt sich "immer noch sicherer in der NATO"

Wien/Brüssel - Trotz der gemischten Signale aus den USA bereut das jüngste NATO-Mitglied Schweden seinen Beitritt nicht. "Es war die richtige Entscheidung. Wir fühlen uns immer noch sicherer innerhalb der NATO als außerhalb", sagte die schwedische Europaministerin Jessica Rosencrantz im APA-Interview. Das US-Engagement in Europa sei "immer noch sehr wichtig", doch müsse die EU eine stärkere Rolle für ihre Sicherheit übernehmen.

73 Prozent fühlen sich in Sachen KI recht ahnungslos

Wien - Aktuell haben rund 73 Prozent der Menschen in Österreich wenig bis gar kein Wissen zu Künstlicher Intelligenz (KI). Das hat eine Spezialerhebung der Statistik Austria im Auftrag der Bundesregierung ergeben, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. 46 Prozent sehen demnach die zunehmende Nutzung von KI eher bis sehr negativ. Nur 43 Prozent bewerten sie als nützlich für ihren Beruf.

Messer-Angreifer in Wiener Anwaltskanzlei nicht schuldfähig

Wien - Der Mann, der am 3. Februar 2025 in einer Anwaltskanzlei in Wien-Landstraße eine Mitarbeiterin niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hatte, war zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig und damit nicht schuldfähig. Zu diesem Ergebnis ist ein von der Staatsanwaltschaft Wien eingeholtes psychiatrisches Gutachten gekommen. Der Expertise zufolge handelte der 53-Jährige unter dem Einfluss einer ausgeprägten paranoiden Schizophrenie.

ÖH-Wahlen enden Donnerstagnachmittag

Wien - An den öffentlichen und privaten Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) gehen am Donnerstagnachmittag die dreitägigen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu Ende. Rund 367.000 Studentinnen und Studenten waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen. Am Ende des zweiten Wahltags am Mittwochabend hatten rund 17 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Israel verstärkt Angriffe auf den Gazastreifen

Kairo - Israel hat seine Angriffe auf den Gazastreifen örtlichen Gesundheitsbehörden zufolge verstärkt. Mindestens 80 Palästinenser seien am Mittwoch ums Leben gekommen, teilten Vertreter des örtlichen Zivilschutzes mit. Die meisten Todesopfer, darunter Frauen und Kinder, seien bei einer Reihe israelischer Luftangriffe auf mehrere Häuser im Gebiet Jabalia im Norden des Küstenstreifens zu beklagen, erklärten Sanitäter. Dort habe es rund 60 Tote gegeben.

Österreich kämpft beim Song Contest um den Finaleinzug

Basel/Wien - Österreichs Kandidat Johannes Pietsch alias JJ kämpft am Donnerstag im 2. Halbfinale um den Aufstieg in die Endrunde des 69. Eurovision Song Contests von Basel. Ab 21 Uhr wird es in der St. Jakobshalle ernst für den 24-Jährigen, der mit seiner Emotionsballade "Wasted Love" auf Startplatz 6 ins Rennen geht. Die Wettbüros sehen den Countertenor dabei als sicheren Aufstiegskandidaten ins Finale am Samstag - gilt JJ doch als einer der Topfavoriten auf den Gesamtsieg.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red