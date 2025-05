Proeuropäer Nicusor Dan gewinnt Präsidentenwahl in Rumänien

Bukarest - Der als Underdog ins Präsidentenrennen gezogene parteifreie bisherige Oberbürgermeister von Bukarest Nicusor Dan wird Rumäniens neues Staatsoberhaupt. Nach Auszählung der Stimmen in knapp 99 Prozent der Wahllokale lag er uneinholbar vor dem Rechtspopulisten George Simion, wie aus Angaben der Wahlbehörde in Bukarest hervorging. Der Proeuropäer und Liberalkonservative liegt dem aktuellen Auszählungsstand nach bei rund 54,1 Prozent, Simion bei rund 45,9 Prozent.

Polen müssen in Stichwahl über Präsidenten entscheiden

Warschau - In Polen müssen die Wählerinnen und Wähler in einer Stichwahl am 1. Juni über einen neuen Präsidenten entschieden. Nach der ersten Runde am Sonntag sahen Prognosen in der Nacht den liberalkonservativen Kandidaten Rafal Trzaskowski (53) aus dem Regierungslager von Premier Donald Tusk bei 31,1 Prozent der Stimmen. Karol Nawrocki (42) von der rechtsnationalistischen PiS erhielt 29,1 Prozent. Ein Sieg Trzaskowskis würde den Weg für die Reformen der Tusk-Regierung frei machen.

Große Waldbrände könnten sich bis 2100 in Europa verdoppeln

Wien - Extreme Waldbrände werden in Europa häufiger. Ursache sind unter anderem Klimawandel, Landflucht und Änderungen bei der Landnutzung. Europa darf hier nicht nur reagieren, sondern muss stärker präventiv vorgehen und zugleich lernen, "mit den Feuern zu leben", fordert die Dachorganisation der europäischen Akademien der Wissenschaften EASAC in einem neuen Bericht mit österreichischer Beteiligung.

Rechtsruck bei Wahl in Portugal

Lissabon - Ein rekordverdächtiger Rechtsruck überschattet den Sieg der Konservativen von Ministerpräsident Lu�s Montenegro bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal. Die rechtspopulistische Partei Chega könnte zweitstärkste Kraft werden. Portugiesische Medien sprechen von einem "historischen Ergebnis", von "Desaster" und "Ungewissheit". Der TV-Sender CMTV sieht eine "existenzielle Bedrohung" für die Traditionsparteien, die spanische Zeitung "El Pa�s" sogar eine "Revolution".

Ex-US-Präsident Biden hat Prostatakrebs

Washington - Der ehemalige US-Präsident Joe Biden ist laut Angaben mehrerer US-Medien an Prostatakrebs erkrankt. Zweifel an seiner Gesundheit hatten im vergangenen Jahr zu seinem Rückzug aus dem Wahlkampf geführt. Es handle sich um eine aggressivere und weit fortgeschrittene, aber behandelbare Form der Krankheit, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung seines Büros. Demnach hat der Krebs bei dem 82-Jährigen auf die Knochen gestreut.

Trump und Putin telefonieren zu Ukraine-Krieg

Washington - In den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will US-Präsident Donald Trump am Montag erneut mit Kremlchef Wladimir Putin telefonieren. Das Gespräch ist um 10.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ) angesetzt, wie Trump ankündigte. Der Kreml bestätigte das geplante Telefonat. Laut Trump soll es dabei auch um Handelsfragen gehen. Im Anschluss will er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Vertretern der NATO-Mitgliedstaaten sprechen.

