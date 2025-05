93 Lastwagen mit Hilfsgütern in Gaza angekommen

Gaza - Am zweiten Tag nach Ende der israelischen Blockade für Hilfslieferungen für den Gazastreifen sind 93 Lastwagen mit Gütern in das Gebiet gebracht worden. Die humanitäre Hilfe umfasse Mehl für Bäckereien, Babynahrung, medizinische Ausrüstung und Medikamente, teilte die für Palästinenserangelegenheiten zuständige Behörde Cogat mit. Israels Armee unternehme "alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Hilfsgüter nicht in die Hände der Terrororganisation Hamas gelangen".

Bankomat in Tirol gesprengt

Reith im Alpbachtal - Die Serie der Bankomatsprengungen in Österreich reißt nicht ab. In der Nacht auf Mittwoch haben zwei unbekannte Täter einen Bankomat in Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) gesprengt. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, ereignete sich die Tat um 3.39 Uhr in einer Bank. Es seien umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den beiden flüchtigen Tätern eingeleitet worden. Weitere Ermittlungen seien im Gange.

Unternehmen mit mehr Frauen im Aufsichtsrat erfolgreicher

Wien - Ein höherer Frauenanteil in Aufsichtsräten wirkt sich positiv auf die Profitabilität größerer Unternehmen aus. Firmen, die mehr Frauen in das Kontrollorgan berufen, haben ein besseres Risikoprofil, außerdem fördern Frauen ein nachhaltiges Unternehmenswachstum. Das sind die Ergebnisse einer Studie der Nationalbank (OeNB), die laut den Autoren erstmals einen tieferen kausalen Zusammenhang zwischen einer höheren Frauenquote im Aufsichtsrat und dem Unternehmenserfolg nachweist.

USA warten auf Waffenruhe-Vorschlag aus Moskau

Washington - Nach dem Telefonat von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin warten die USA auf einen Vorschlag aus Moskau für eine Waffenruhe in der Ukraine. Putin habe gesagt, dass Russland einen Vorschlag unterbreiten werde, der zu einer Waffenruhe führen werde, was dann zu einer breiteren Verhandlung führen werde, sagte US-Außenminister Marco Rubio bei einer Anhörung in einem Ausschuss des US-Senats in Washington.

Freiheitliches Verlangen bei Sondersitzung U-Ausschuss

Wien - In einer Sondersitzung des Nationalrats am Mittwoch bringt die Freiheitliche Partei ihren Untersuchungsausschuss zum angeblichen "Machtmissbrauch" durch die FPÖ endgültig auf Schiene. Konkret soll es dabei einerseits um die Ermittlungen zum Tod des einstigen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek gehen, andererseits um die Coronamaßnahmen der Regierung. In beiden Fällen werfen die Freiheitlichen der Kanzlerpartei die Einschüchterung von Kritikern vor.

Weißer Ring hat 2024 fast 2.000 Verbrechensopfer betreut

Wien - Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring hat im Vorjahr 1.928 Klientinnen und Klienten betreut. Insgesamt sei die Betreuung intensiver geworden. Im Schnitt wurden im Rahmen der Opferhilfe mehr Leistungen in Anspruch genommen als in der Vergangenheit, heißt es seitens des Weißen Rings im Jahresbericht 2024. Die Anzahl der Personen, die Prozessbegleitung in Anspruch genommen haben, hat 2024 um 5,5 Prozent zugenommen. Die durchschnittliche Betreuungszeit betrug 5,4 Monate.

Spanien legalisiert Aufenthalt Hunderttausender Migranten

Madrid - Seit Dienstag können Hunderttausende illegal in Spanien lebende Einwanderer auf eine baldige Aufenthaltserlaubnis hoffen. Während Österreich und halb Europa in der Migrationspolitik auf Abschottung und Abschiebung setzen, sind in Spanien neue Einwanderungsbestimmungen in Kraft getreten, welche die Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen für illegale Migranten deutlich verkürzen und vereinfachen. Der neue Rechtsrahmen ist vorerst auf drei Jahre festgelegt.

