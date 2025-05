U-Ausschuss-Verlangen der FPÖ in Nationalrat-Sondersitzung

Wien - Die FPÖ macht mit ihrem Untersuchungsausschuss jetzt Ernst. In einer Sondersitzung des Nationalrats, die zu Mittag gestartet und wie üblich für drei Stunden pausiert wurde, wird einerseits das Verlangen eingebracht, andererseits eine "Dringliche Anfrage" an Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gerichtet. Angeprangert wird fortgesetzter Machtmissbrauch durch die ÖVP, der auch massiven gesellschaftlichen Schaden angerichtet habe.

Fünfeinhalb Jahre Haft für Vergewaltigung einer 15-Jährigen

Wien - Wegen Vergewaltigung eines 15 Jahre alten Mädchens in einem leer stehenden Bürogebäude in Wien-Brigittenau und geschlechtlicher Nötigung einer 14-Jährigen ist ein 32-Jähriger Mittwochmittag am Landesgericht zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage hatte ihm zur Last gelegt, die 15-Jährige und ihre um ein Jahr jüngere Freundin gemeinsam mit einem 24-Jährigen in das illegal bewohnte Haus gelockt zu haben. Dort kam es zu Missbrauchshandlungen.

MKS-Maßnahmen in Österreich gelockert

Bratislava/Rajka (Ragendorf)/Wien - Weitreichende Lockerungen der Schutzmaßnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) sind am Mittwoch in Österreich in Kraft getreten. Am Grenzübergang Klingenbach (Bezirk Eisenstadt Umgebung) wurde der letzte Seuchenteppich in der Früh abgebaut. Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) sprach von einem "freudigen Ereignis". Insgesamt seien 681 Fahrzeuge und 700 Personen an den Grenzen zurückgewiesen worden, bilanzierte das Innenministerium am Mittwoch.

Papst ruft zu "Entwaffnung der Herzen" auf

Vatikanstadt - Der Papst hat seine erste Generalaudienz am Mittwoch mit einer Friedensbotschaft eröffnet. Dabei rief er die Menschen auf, die "Herzen zu entwaffnen". Zur Lage im Nahen Osten sagte der Pontifex: "Die Situation in Gaza wird immer besorgniserregender und schmerzhafter. Ich erneuere meinen eindringlichen Appell, die humanitäre Hilfe in würdiger Weise einzulassen und den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen, deren erschütternder Preis von Kindern, Alten und Kranken gezahlt wird."

Ukrainischer Grenzschutz hindert 50.000 Männer an der Flucht

Kiew (Kyjiw) - Seit Kriegsbeginn hat der ukrainische Grenzschutz etwa 49.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht gehindert. Mehr als 45.000 wurden an der grünen Grenze oder bei Vorkontrollen festgenommen, sagte ein Sprecher. Fast 900 Fluchthelfer-Gruppen wurden dabei aufgedeckt. Fluchtwillige zahlen 4.500 bis fast 11.000 Euro für Hilfe. Seit Februar 2022 gilt in der Ukraine Mobilmachung. In EU-Staaten erhielten 800.000 Männer im wehrpflichtigen Alter nach ihrer Ausreise einen Schutzstatus.

Mann durch Stanleymesser in Wien-Rudolfsheim schwer verletzt

Wien - Mit einem Schwerverletzten hat eine Auseinandersetzung zweier Männer am Dienstagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus geendet. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam es zu dem Streit gegen 20.15 Uhr in der Schweglerstraße vor einem somalischen Vereinslokal. Ein 41-jähriger Staatsangehöriger des ostafrikanischen Landes griff dabei zu einem Stanleymesser und verletzte einen 39-jährigen Landsmann, der zunächst sogar in Lebensgefahr schwebte.

Starke Gräserpollen-Saison in Österreich erwartet

Wien - Gräserpollen-Allergikerinnen und -Allergiker müssen sich auf eine belastende Zeit einstellen, denn die Hochsaison der Gräserblüte steht bevor. Die vielen Niederschläge haben die Freisetzung bis jetzt gebremst, das Wachstum der Pflanzen jedoch befeuert. Stellt sich nun trockenes und sonniges Wetter ein, sei mit starkem Pollenflug zu rechnen, teilte der Österreichische Polleninformationsdienst am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Baumpollen-Saison ist mittlerweile zu Ende.

Trump-Sohn schließt Präsidentschaftskandidatur nicht aus

Doha/Washington - Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, irgendwann selbst für das höchste politische Amt in den Vereinigten Staaten zu kandidieren. "Die Antwort ist, ich weiß es nicht, vielleicht eines Tages", sagte Donald Trump Jr. (47) am Mittwoch bei einem Wirtschaftsforum in Katar. "Diese Berufung ist da. Ich werde immer sehr aktiv bleiben als lautstarker Befürworter dieser Dinge. Ich denke, mein Vater hat die Republikanische Partei wirklich verändert."

