Wiener Medienmanager Helmut Thoma 86-jährig gestorben

Wien - Der Wiener Medienmanager Helmut Thoma ist tot. Er starb an seinem 86. Geburtstag am 3. Mai in Wien an Herzversagen, teilte seine Familie am Montag der APA mit. Er galt als einer der wichtigsten Medienmanager Österreichs. In den 80er- und 90er-Jahren machte er RTL als Geschäftsführer groß und prägte damit das deutsche Privatfernsehen nachhaltig.

Frühere VW-Manager in Dieselskandal zu Haft verurteilt

Braunschweig - Im Strafprozess zur Dieselaffäre sind vier frühere Führungskräfte von Volkswagen in Deutschland wegen Betrugs schuldig gesprochen worden. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Braunschweig verurteilte zwei Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen, zwei Ex-Mitarbeiter erhielten Bewährungsstrafen.

OLG entscheidet über Schuldsprüche gegen Kurz

Wien - Am Oberlandesgericht (OLG) Wien hat Montagfrüh die Berufungsverhandlung rund um die Schuldsprüche gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussagen begonnen. In der Verhandlung unter Vorsitz von Richter Werner Röggla wird entschieden, ob es bei der Verurteilung der beiden wegen Falschaussage im "Ibiza"-U-Ausschuss bleibt. Ein Urteil wird für 10.45 Uhr erwartet.

Trump gewährt EU bei neuen Zöllen Aufschub bis 9. Juli

Brüssel/Washington/Wien - Im Zollstreit mit der EU hat US-Präsident Donald Trump am Sonntag (Ortszeit) angekündigt, ab 1. Juni vorgesehene Zölle auf Waren aus der EU in Höhe von 50 Prozent bis zum 9. Juli auszusetzen. Er habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem "sehr netten Telefonat" mitgeteilt, dass er ihrer Bitte um eine Verlängerung der ursprünglichen Frist nachkommen werde. Von der Leyen hatte zuvor nach eigenen Angaben ein "gutes Telefonat" mit dem US-Präsidenten geführt.

Van der Bellen besucht von Politkrise erschütterte Mongolei

Ulaanbaatar (Ulan Bator)/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag einen offiziellen Besuch in der Mongolei begonnen. In der Hauptstadt Ulaanbaatar wurde er von Staatspräsident Ukhnaa Khurelsukh mit militärischen Ehren empfangen. Die erstmalige Visite eines österreichischen Präsidenten findet inmitten einer schweren innenpolitischen Krise statt, ist doch Ministerpräsident Luvsannamsrai Oyun-Erdene wegen Korruptionsvorwürfen gegen seine Familie mit Rücktrittsforderungen konfrontiert.

Erneut Drohnenangriff durch russische Armee auf Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht auf Montag erneut mit großen Schwärmen von Drohnen angegriffen. Zudem warnte die ukrainische Luftwaffe auf der Plattform Telegram vor neuen Angriffen der strategischen Luftwaffe Russlands mit Marschflugkörpern. Der Luftalarm wurde daraufhin in der Früh auf das ganze Land ausgeweitet. Die Ukraine ließ ihrerseits den Sonntag über immer wieder Drohnen Richtung Moskau fliegen.

30 Tote durch Angriff Israels in Gaza-Stadt

Gaza/Jerusalem - Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in der Nacht erneut eine Kommandozentrale der militanten Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen angegriffen. Sie habe sich im Norden in der Stadt Gaza in einem Gebäude befunden, das früher eine Schule gewesen sei, hieß es weiter. Palästinensischen Berichten zufolge kamen mindestens 30 Menschen ums Leben, die meisten davon Frauen und Minderjährige. Dutzende seien verletzt worden.

Gewerkschafter Karl Dürtscher gestorben

Wien - Der Gewerkschafter Karl Dürtscher ist tot. Der Chefverhandler der Gewerkschaft GPA sei am Sonntag nach schwerer Krankheit verstorben, teilte die GPA am Montag mit. Dürtscher war seit 2018 deren Bundesgeschäftsführer und verhandelte über 170 Kollektivverträge, zuletzt jene für die Metaller und in der Elektronikindustrie. Dürtscher wurde 64 Jahre alt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red