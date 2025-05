SPÖ und NEOS einigten sich in Wien auf Koalition

Wien - SPÖ und NEOS haben sich in Wien auf eine Neuauflage ihrer Zusammenarbeit verständigt. Ihre Inhalte präsentiert die Koalition am Dienstag um 12.30 Uhr im Wappensaal des Rathauses, hieß es seitens der SPÖ zur APA. Auftreten werden Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS). Die neuen Stadtregierungsmitglieder sollen am Dienstag hingegen noch nicht vorgestellt werden.

Bewerbungsfrist für Kogler-Nachfolge bei Grünen endet

Wien - Bei Österreichs Grünen steht ein Führungswechsel bevor. Morgen, Sonntag, endet die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Werner Kogler als Bundessprecher. Aufgezeigt hat bis jetzt nur Leonore Gewessler. Chancenreiche parteiinterne Konkurrenz zeichnet sich nicht ab. Ob sich trotzdem noch jemand aus der Deckung wagt, wollen die Grünen am Dienstag bekannt geben. Die Wahl erfolgt dann am 29. Juni bei einem Bundeskongress in Wien.

Trump kündigt Verdoppelung der Stahlzölle auf 50 Prozent an

Washington - US-Präsident Donald Trump will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von 25 auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln. Das kündigte Trump am Freitag (Ortszeit) vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs im US-Bundesstaat Pennsylvania an. Die zusätzlichen Gebühren für Einfuhren würden die US-Stahlindustrie stärken, sagte der Republikaner. Trump betonte, Zölle seien sein absolutes Lieblingswort. Die Umsetzung der Erhöhung soll am Mittwoch, 4. Juni, erfolgen.

Schweizer Bundespräsidentin spricht Bergsturzopfern Mut zu

Blatten - Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Freitag das Katastrophengebiet im Walliser Lötschental besucht. Nach einem Helikopterflug übers Bergsturzgebiet sagte sie, die Bilder seien "niederschmetternd". Anschließend versprach sie der Bevölkerung gesamtschweizerische Solidarität. Die Gewalt, mit der ein Berg das Dorf Blatten ausgelöscht habe, sei "unbegreiflich", sagte Keller-Sutter. Erfassen könne man das Ganze erst, wenn man es selbst gesehen habe.

Mindestens 115 Tote bei Überschwemmungen in Nigeria

Kano - Bei Überschwemmungen im Zentrum Nigerias sind mindestens 115 Menschen ums Leben gekommen. "Bisher haben wir 115 Leichen geborgen und es wird mit noch mehr (Toten) gerechnet", weil die Flut "von weit her kam" und die Menschen in den Fluss Niger gerissen habe, sagte ein Sprecher der Notfallbehörde Sema am Freitag. Flussabwärts gehe die Bergung von Menschen weiter, fügte er hinzu.

US Supreme Court ebnet Weg für Massenabschiebungen

Washington - Das Oberste Gericht der USA hat Präsident Donald Trump bis auf Weiteres grünes Licht für die Ausweisung von einer halben Million Migranten gegeben. Der Supreme Court entschied am Freitag per einstweiliger Verfügung, dass Trumps Regierung rund 532.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela das Aufenthaltsrecht entziehen darf. Die Migranten hatten über ein Sonderprogramm des vorherigen Präsidenten Joe Biden einreisen und sich in den USA aufhalten dürfen.

Trump lobt Musk für umfassende Reformen und Kürzungen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat Tech-Milliardär Elon Musk in den höchsten Tönen für seinen Einsatz als Kostensenker der Regierung gelobt. Musk habe das "umfassendste und folgenschwerste Reformprogramm der Regierung seit Generationen" angestoßen, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit Musk im Weißen Haus. Musk habe für die Regierung Milliarden eingespart, "kolossale Veränderungen" angestoßen und für sein Kostensenkungsgremium DOGE viele "Genies" nach Washington gebracht.

