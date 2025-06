Wieder Zugsunglück mit Kind in Oberösterreich

Ottensheim - Nur drei Tage nach einem Zugsunglück in Oberösterreich, bei dem ein Sechsjähriger in Eferding getötet wurde, ist Donnerstagnachmittag wieder ein Kind bei einem Bahnübergang in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Zug erfasst worden. Nach Informationen des Roten Kreuzes wurde ein Bub mit dem Rettungshubschrauber in die Linzer Uniklinik geflogen. Sein Zustand sei "kritisch", so ein Sprecher des Roten Kreuzes.

NATO mit größtem Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten

Brüssel/Washington - Die NATO hat wegen der Bedrohung durch Russland das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg beschlossen. Es sieht vor, die Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigung in den nächsten Jahren extrem auszubauen. Oberste Priorität haben Kapazitäten wie weitreichende Waffensysteme, die Luftverteidigung und mobile Landstreitkräfte. US-Verteidigungsminister Peter Hegseth avisierte eine baldige Einigung auf eine deutliche Erhöhung der nationalen Verteidigungsausgaben.

Trump will "großartige Beziehung" zu Deutschland

Washington - US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Angaben eine "großartige Beziehung" zu Deutschland an. Das sagte der US-Präsident am Donnerstag beim Antrittsbesuch von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz im Oval Office des Weißen Hauses. Die geplante Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben nannte Trump "positiv". Metz bot Trump seinerseits eine enge Zusammenarbeit an.

Gegenseitige Einladungen von Xi und Trump

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung von seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping nach China angenommen - und Xi im Gegenzug nach Washington eingeladen. Das teilte der Republikaner nach seinem Telefonat mit Xi mit. "Als Präsidenten zweier großer Nationen ist dies etwas, worauf wir uns beide freuen", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Xi habe auch seine Ehefrau Melania Trump eingeladen.

Lebenslang für Mord an 91-jähriger Wienerin

Wien - Ein massiv vorbestrafter Slowake, der in der Nacht auf den 4. September 2024 eine 91-Jährige in ihrem Gartenhäuschen in Floridsdorf überfallen und vorsätzlich getötet hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde er aufgrund der von ihm ausgehenden Gefährlichkeit nach � 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

EU-Minister wollen Fluggastrechte aufweichen

Brüssel/Luxemburg - Fluggäste sollen nach dem Willen der EU-Staaten künftig erst nach vier bis sechs Stunden Verspätung entschädigt werden. Die Vier-Stunden-Regel soll dem Willen der Verkehrsminister zufolge für Distanzen bis 3.500 Kilometer gelten. Für längere Flugreisen ist eine Frist von sechs Stunden vorgesehen. Eine Mehrheit der EU-Verkehrsminister habe sich bei einem Treffen in Luxemburg für die Änderung ausgesprochen, sagten EU-Diplomaten.

EZB senkt Zinsen um 0,25 Prozentpunkte

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) nähert sich nach Einschätzung der Präsidentin Christine Lagarde dem Ende des aktuellen Zinssenkungszyklus. "Die EZB kommt beim Zinssenkungszyklus zum Ende", sagte Lagarde am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung. Zudem sei die Notenbank mit dem aktuellen Leitzins schon gut positioniert.

Erneuter israelischer Angriff auf Krankenhaus in Gaza-Stadt

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat Medienberichten zufolge erneut das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt unter Beschuss genommen. Nach palästinensischen Klinikangaben wurden dabei drei Menschen getötet sowie weitere Menschen verletzt. Das israelische Militär schrieb, der Angriff habe einem Terroristen des Islamischen Jihad gegolten, der von einer Kommandozentrale im Hof des Krankenhauses in der Stadt Gaza aus operiert habe. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Wiener Börse schließt etwas höher.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 4.416 Punkten. Unter den Einzelwerten wurden die Titel von Telekom Austria ex Dividende gehandelt und rutschten 6,17 Prozent beziehungsweise 0,61 Euro ab. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 0,40 Euro würden die Papiere ein deutlich geringeres Minus aufweisen. Die Anteilsscheine von AT&S legten um 7,33 Prozent zu.

