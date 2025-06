Landeshauptleutekonferenz: "Reformpartnerschaft" als Ziel

Leogang/Wien - Am Freitag findet in Leogang (Pinzgau) die Landeshauptleutekonferenz unter dem Vorsitz des Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Haslauer (ÖVP) statt. Das Treffen soll einen partnerschaftlichen Reformprozess anstoßen, der Bund, Länder und Kommunen umfasst. Ziel sei, das bestehende System in Österreich effizienter, bürgernäher und dienstleistungsorientierter zu gestalten und die Aufgaben in Zukunft schlanker, effizienter und kostengünstiger zu bewältigen, sagte der Gastgeber.

Trump nimmt Einladung nach Deutschland an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach Worten von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz eine von ihm ausgesprochene Einladung zu einem Besuch in Deutschland angenommen. "Die Teams werden nach einem Termin suchen", sagte Merz nach einem Gespräch mit Trump im Weißen Haus in Washington in einem ARD-"Brennpunkt". Weiters betonte Merz: "Wir haben heute ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche."

Offene Konfrontation zwischen Trump und Musk

Washington - Die Allianz von Donald Trump und Elon Musk endet mit einer spektakulären offenen Konfrontation. Der Tech-Milliardär legte im Streit um ein von Trump vorangetriebenes Steuergesetz Kongressmitgliedern der Republikanischen Partei nahe, sich ihm und nicht dem US-Präsidenten anzuschließen. "Trump hat noch dreieinhalb Jahre als Präsident - und mich wird es noch mehr als 40 Jahre geben", schrieb er als "Denkanstoß" für die Parlamentarier bei seiner Online-Plattform X.

Wieder Kind in Oberösterreich bei Zugsunglück getötet

Ottensheim - Nur drei Tage nach einem Zugsunglück in Oberösterreich, bei dem ein Sechsjähriger in Eferding getötet wurde, ist Donnerstagnachmittag erneut ein Kind bei einem Bahnübergang in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Zug erfasst worden. Der Sechsjährige ist wenig später im Spital seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Abend mit.

Westbahnstrecke in Niederösterreich wieder in Betrieb

St. Pölten/Wien - Auf der "neuen" Westbahnstrecke in Niederösterreich wird am Freitag wieder Fahrt aufgenommen. Die finalen Reparaturarbeiten nach der Jahrhundertflut vom September 2024 sind planmäßig zu Ende gegangen. Die Umleitung durch den Wienerwald mit 30 Minuten längerer Fahrzeit im Abschnitt Wien - St. Pölten ist somit Geschichte. ÖBB und Westbahn kehren zu den regulären Fahrplänen zurück. Im Tullnerfeld werden Railjets wieder mit bis zu 230 km/h unterwegs sein.

EZB senkt Zinsen um 0,25 Prozentpunkte

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) nähert sich nach Einschätzung der Präsidentin Christine Lagarde dem Ende des aktuellen Zinssenkungszyklus. "Die EZB kommt beim Zinssenkungszyklus zum Ende", sagte Lagarde am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung. Zudem sei die Notenbank mit dem aktuellen Leitzins schon gut positioniert. Eine Zinspause wolle sie damit aber nicht ausgerufen haben.

