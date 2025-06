Ausschreitungen am Rande von Protesten in Los Angeles

Washington - US-Präsident Donald Trump spricht von "gewaltsamen, aufständischen Meuten", die Los Angeles übernommen hätten - die Realität sieht anders aus. Bis zum frühen Sonntagabend gab es nur in der Innenstadt der Metropole einzelne friedliche Proteste. Am Rande dieser kam es später zwar auch zu gewaltsamen Ausschreitungen. Allerdings heizte sich die Lage erst richtig auf, nachdem Trump den Einsatz der Nationalgarde und sogar eine Mobilisierung des regulären Militärs befohlen hatte.

Polen: Luftabwehreinsatz nach russischem Angriff auf Ukraine

Warschau/Kiew (Kyjiw) - Nach einem russischen Luftangriff auf die Westukraine nahe der Grenze zu Polen ist die Luftabwehr des Landes und seiner Verbündeten im Einsatz. "Die ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit in den an die gefährdeten Gebiete angrenzenden Regionen zu gewährleisten", schreibt das polnische Militär in der Nacht auf Montag auf X.

Queere Menschen am Arbeitsplatz weiterhin unter Druck

Wien - Den "Pride Month" Juni nutzen LGBTIQ+-Organisationen jedes Jahr, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Im Gespräch mit der APA schildern die Gleichbehandlungsanwaltschaft und Vertreter von Pride Biz Austria Schwierigkeiten, denen queere Menschen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. Von der Bundesregierung fordern sie Diskriminierungsschutz auch im Privaten. Der Pride Monat sei ein wichtiges Zeichen, nur im Juni die Firmenlogos umzufärben, aber zu wenig.

Aktivistenschiff auf dem Weg nach Gaza von Israel gestoppt

Jerusalem/Gaza - Nach tagelanger Fahrt auf einem Segelschiff mit Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen sind Greta Thunberg und weitere Aktivisten von den israelischen Behörden gestoppt worden. Das Schiff werde zur israelischen Küste gebracht, die Passagiere sollten in ihre Heimatländer zurückkehren, teilte das Israels Außenministerium am Montag auf X mit. Zuvor hatte das Bündnis Freedom Flotilla Coalition mitgeteilt, die israelische Armee sei an Bord des Schiffes "Madleen" gegangen.

Israels Armee: Leiche von Hamas-Chef al-Sinwar identifiziert

Jerusalem/Gaza - Die Leiche des Hamas-Militärchefs Mohammed al-Sinwar ist nach Angaben der israelischen Armee identifiziert worden. Die sterblichen Überreste seien in einem unterirdischen Tunnel unter dem Europäischen Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens gefunden worden, hieß es am Sonntag .

UNO-Ozeankonferenz startet in Nizza

Nizza - In Nizza beginnt am Montag die UNO-Ozeankonferenz. Dazu werden Vertreter von 130 Staaten erwartet. Neben einer bereits weitgehend ausgehandelten Erklärung zum Schutz der Ozeane sollen die Staaten eine Liste von Selbstverpflichtungen vorlegen. Das alle vier Jahre stattfindende Treffen gilt als wichtigster internationaler Gipfel für den Meeresschutz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red