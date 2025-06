Iranische Atomanlagen laut Trump komplett zerstört

Tel Aviv/Teheran - Nach der Bombardierung durch das US-Militär sind Irans "entscheidende Anlagen zur Uran-Anreicherung" laut Präsident Donald Trump komplett zerstört. Der Iran müsse sich jetzt für den Weg des Friedens entscheiden, sonst drohe dem Land noch größere Zerstörung, sagte Trump im Weißen Haus in einer TV-Ansprache an die Nation. Zuvor hatte er auf seiner Plattform Truth Social mitgeteilt, die USA hätten einen "sehr erfolgreichen Angriff" auf drei Atomanlagen im Iran verübt.

Touristen fliehen vor Waldbrand an Kroatiens Adria-Küste

Split - Ein heftiger Vegetationsbrand an der kroatischen Adria-Küste hat am Samstag dazu geführt, dass viele Touristen vor den Flammen fliehen mussten. Mehrere beliebte Touristenorte auf einer Strecke von etwa 50 Kilometer südlich von Split am Meer waren betroffen. Gegen Abend gab es eine Teil-Entwarnung: Der größte Brandherd, zwischen den Orten Omis und Makarska, sei unter Kontrolle gebracht worden, erklärte die Feuerwehr nach Angaben des Nachrichtenportals "index.hr".

Belarus: Oppositioneller Tichanowski aus Haft entlassen

Minsk - Der belarussische Oppositionsführer Sergej Tichanowski ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Tichanowski (46) kam mit 13 weiteren politischen Gefangenen frei. "Der Präsident hat beschlossen, 14 Verurteilte zu begnadigen", erklärte die Sprecherin des autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenks, Natalija Eismont, am Samstag der russischen Nachrichtenagentur TASS. "Es war eine Anfrage des Präsidenten der Vereinigten Staaten", fügte sie hinzu.

Open Society Preis für russische Oppositionelle Nawalnaja

Wien - Die Central European University (CEU) in Wien hat ihren diesjährigen "Open Society Prize" der russische Oppositionellen Julia Nawalnaja zuerkannt. Stellvertretend für ihre Mutter nahm am Samstag Darja, Tochter von Julia und des 2024 getöteten Oppositionsführers Alexej Nawalny, den Preis in Wien entgegen. Die Verleihung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aus Sicherheitsgründen sei dies im Rahmen eines Galadinners geschehen, erklärte eine CEU-Sprecherin der APA.

Kogler übergibt an Gewessler: "Das wird sie sehr gut machen"

Wien - Grünen-Chef Werner Kogler tritt in die zweite Reihe zurück, kommenden Sonntag übernimmt Leonore Gewessler bei einem Bundeskongress in Wien die Nachfolge. "Das wird sie sehr gut machen", zeigte sich Kogler im APA-Interview überzeugt. Nicht unzufrieden gab er sich auch mit seiner eigenen Bilanz als Bundessprecher und Vizekanzler der Regierung mit der ÖVP. Künftig will sich Kogler auf die Arbeit im Parlament konzentrieren und als Vizeklubchef im Team weiter mitreden.

Marterbauer will Bonus-Malus-System für ältere Arbeitnehmer

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will auf Arbeitgeber Druck ausüben, die keine älteren Menschen beschäftigen. Das könnte etwa über Bonus-Malus-Systeme funktionieren, so Marterbauer in der "Krone" (Sonntag-Ausgabe). "Ich glaube, über solche Dinge kann man diskutieren, tun wir im Moment aber nicht, es gibt keine Regierungseinigung darüber."

