Irans Außenminister: USA verstehen nur Sprache der Gewalt

Tel Aviv/Teheran - Irans Außenminister sieht nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen kaum Raum für Diplomatie. Die USA hätten "eine sehr dicke rote Linie" überschritten und die Diplomatie "in die Luft gesprengt", sagte Araqchi am Sonntag in Istanbul vor Journalisten. Sein Land werde sich "mit allen notwendigen Mitteln" wehren. Zudem kündigte der iranische Außenminister an, am Montag in Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin zu treffen.

Neuer iranischer Raketenangriff auf Israel: 90 Verletzte

Jerusalem - Bei erneuten Raketenangriffen des Iran auf Israel nach den den US-Attacken auf iranische Atomanlagen sind laut israelischem Gesundheitsministerium in der Früh fast 90 Personen verletzt worden. Irans Revolutionsgarden erklärten wiederum via Nachrichtenagentur FARS, Langstreckenraketen hätten den Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv, ein Forschungszentrum sowie Kommando- und militärische Einrichtungen anvisiert. Aus Israel wurden Angriffe auf die Standorte bisher nicht bestätigt.

Nächste Bankomatsprengung in Wien-Donaustadt

Wien - Ein weiteres Delikt reiht sich in die Serie von Bankomatsprengungen in Österreich ein und erneut wurde Wien-Donaustadt zum Tatort. Nach der Sprengung von zwei Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale vor zehn Tagen kam es nun in der Nacht auf Sonntag in einer Supermarktfiliale im östlichen Teil der Bundeshauptstadt zur nächsten Detonation. Zwei Tatverdächtige flüchteten danach samt Beute per motorisiertem Zweirad.

Israels Armee barg Leichen dreier Geiseln aus Gazastreifen

Gaza/Jerusalem - Bei einem israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen sind laut der Armee die Leichen von drei Geiseln geborgen worden. Die sterblichen Überreste der drei seien in einem gemeinsamen Spezialeinsatz des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet bereits am Samstag in dem Küstengebiet gefunden worden, teilte die Armee mit. Die Bergung sei dank "genauer Geheimdienstinformationen" möglich gewesen. Die Familien seien nach einer forensischen Identifikation informiert worden.

Waldbrände an kroatischer Adria gelöscht

Split - Die heftigen Waldbrände an der kroatischen Adria-Küste vom Samstag sind gelöscht, wie die Lokalzeitung "Slobodna Dalmacija" am Sonntag online berichtete. Schon am gestrigen Abend gab es eine Teil-Entwarnung. Bei den Löscharbeiten waren auch Flugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Als Ursache für die Feuer nannte die Polizei Brandstiftung und setzte ihre dahin gehenden Ermittlungen fort.

Schüsse nach Hochzeit in Frankreich: Braut und Angreifer tot

Marseille - Bei einer Attacke von bewaffneten Maskierten auf ein Hochzeitspaar in Südfrankreich ist die Braut erschossen worden. Einer der Angreifer wurde von dem Bräutigam mit dem Auto überfahren und tödlich verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft in Avignon mit, wie der Sender France 3 berichtete. Der Mann wies zudem eine Schussverletzung auf. Auch der Bräutigam und zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Konzepte zum CO2-Ausgleich haben ihre Grenzen

Exeter - Mit neuen Wäldern gegen klimaschädliche Emissionen vorzugehen, scheint eine gängige Idee, die schnell an ihre Grenzen kommt- sowohl ökonomisch als auch mit Blick auf die benötigte Fläche, wie eine im Fachblatt "Communications Earth & Environment" veröffentlichte Studie zeigt. Wollte man Treibhausgase aus der Verbrennung der verfügbaren Reserven der 200 führenden Kohle-, Öl- und Gaskonzerne ausgleichen, bräuchte man eine Fläche, die größer als Nordamerika ist.

