EU-Gipfel mit vielen Themen, aber wohl ohne Entscheidungen

Brüssel - Am Donnerstag findet in Brüssel ein Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs statt. Hauptthemen sind die weitere Unterstützung der Ukraine, die geplante Aufrüstung Europas und die Positionierung der EU im Nahost-Konflikt. Entscheidungen zum 18. Sanktionspaket gegen Russland sowie zu einer möglichen Aussetzung des EU-Israel-Abkommens wird es keine geben. Österreich wird von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten. Ungewiss ist, ob der Rat am Freitag fortgesetzt wird.

Tester freuen sich über "viele sehr gute Sonnencremen"

Wien - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) und die deutsche Stiftung Warentest haben sich wieder Sonnenschutzmittel vorgenommen, die Ergebnisse sind erfreulich: "So viele sehr gute Sonnencremen gab es lange nicht" im Test, berichten die Fachleute. Sieben von 19 geprüften Produkten erhielten die Note "sehr gut", darunter drei sehr günstige. Sieben Erzeugnisse schnitten gut ab, zwei durchschnittlich. Unter den drei "Durchfallern" befanden sich zwei der teuersten Mittel.

Ruf nach mehr Standards für 24-Stunden-Betreuung

Wien - Bei der 24-Stunden-Betreuung Pflegebedürftiger daheim werden Rufe nach verbindlicher Qualitätssicherung laut. Bettina Löfler, Mitglied der Geschäftsleitung des privaten Pflegedienstleisters BestCare 24, forderte gegenüber der APA die verpflichtende Teilnahme am 2019 eingeführten Qualitätszertifikat für die 24-Stunden Betreuung für alle Anbieter. Das Regierungsprogramm in Sachen Pflege hält man bei BestCare 24 für ambitioniert, es müsste nun aber die Umsetzung folgen.

80 Jahre UNO - "Weltlage gibt keinen Anlass zum Feiern"

New York/Wien - Die Vereinten Nationen begehen Ende Oktober den 80. Jahrestag ihrer Gründung, doch gibt die aktuelle Weltlage keinen Anlass zum Feiern her. Darin waren sich Ex-UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon (81) und Altbundespräsident Heinz Fischer (86) am Mittwoch bei einem Treffen einig. Aktuell sei der politische Wille zu Kooperation und Verhandlungen sehr gering, bedauerten die beiden Vorsitzenden des in Wien ansässigen "Ban Ki-moon Centre for Global Citizens". Ein Umdenken sei gefragt.

Frankfurt laut Studie Digitalhauptstadt der Welt

Frankfurt - Frankfurt ist einer Studie zufolge dank einer starken Infrastruktur die "digitale Hauptstadt der Welt". Damit habe sich die Mainmetropole gegen Orte wie London oder den Großraum San Francisco mit dem Silicon Valley durchgesetzt, ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Erhebung der IT-Beratungsfirma Dstream. "Die Stadt hat jahrzehntelang in die digitale Infrastruktur investiert", sagte Serge Radovic, Berater bei Dstream und Co-Autor der Untersuchung.

Bachmann-Preis mit Rede von Ebrahimi eröffnet

Klagenfurt - Mit der 26. Klagenfurter Rede zur Literatur sind am Mittwochabend die 49. Tage der deutschsprachigen Literatur, in deren Rahmen am Sonntag der Ingeborg Bachmann-Preis vergeben wird, eröffnet worden. Die Bachmann-Preisträgerin von 2021, Nava Ebrahimi, setzte sich unter dem Titel "Drei Tage im Mai" in einem sehr persönlichen Text mit den drängenden Krisen unserer Zeit - vom Klimawandel bis zu den aktuellen Kriegen - und der Rolle der Literatur auseinander.

