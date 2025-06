AK und ÖGB für Bonus/Malus-System für Älterenbeschäftigung

Wien - Angesichts der demografischen Entwicklung und des steigenden Pensionsantrittsalters fordern Arbeiterkammer (AK) und Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) ein Maßnahmenpaket, damit Menschen über 60 länger in Beschäftigung bleiben. Zentrales Element ist ein Bonus/Malus-System, das Betriebe für die Beschäftigung älterer Menschen belohnen und bei Verweigerung bestrafen soll.

Drei Tote durch russischen Raketenangriff in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Samar in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben des Gouverneurs drei Menschen getötet. Mindestens 14 weitere seien verletzt worden. Es ist der zweite russische Raketenangriff auf die Industriestadt in der Zentralukraine innerhalb der vergangenen drei Tage. Russland habe in der Nacht auf Freitag mit 363 Drohnen und acht Raketen angegriffen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.

Starparade in Venedig zu Hochzeitsfeier Bezos-S�nchez

Venedig - US-Milliardär Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren S�nchez haben am Donnerstagabend offiziell mit ihren Hochzeitsfeierlichkeiten begonnen. Die erste Party fand in der streng abgeschirmten Klosterkirche Madonna dell'Orto im venezianischen Stadtteil Cannaregio statt. Das Paar kam mit einem Wassertaxi vom Luxushotel Aman, in dem es wohnt, und wurde am Bootsanleger von wartenden Touristen begrüßt. Für die Paparazzi gaben sich die beiden einen Kuss.

Rechnungshof mahnt Reformen zur Budgetsanierung ein

Wien - Angesichts des aus dem Ruder gelaufenen Budgetdefizits mahnt der Rechnungshof nachdrücklich Reformen ein. Um die haushaltspolitische Balance und Aktionsfähigkeit wiederherzustellen, bestehe dringend Handlungsbedarf, so der Rechnungshof in seinem am Freitag veröffentlichten Bundesrechnungsabschluss. Der Bundeshaushalt verzeichnete 2024 mit minus 13,75 Mrd. Euro erneut ein hohes negatives Nettoergebnis. Die Finanzschulden des Bundes stiegen das fünfte Jahr in Folge deutlich an.

SPÖ will Verschärfung von Sexualstrafrecht angehen

Wien - In Ländern wie Schweden, Island und zuletzt auch Norwegen steht Sex ohne ausdrückliche Zustimmung unter Strafe. Auch hierzulande steht das zur Diskussion: "Ich denke, dass Österreich auf jeden Fall mit der Zeit gehen sollte", sagte Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) am Freitag im Ö1-"Mittagsjournal". Man sei offen, das Thema auf nationaler Ebene anzugehen, setze sich aber auch für eine europäische Lösung ein, hieß es aus dem Ministerium zur APA.

Israel hätte Irans Obersten Führer Khamenei töten wollen

Jerusalem/Teheran - Israel hätte den Obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, getötet, wenn sich während des Krieges zwischen beiden Ländern die Gelegenheit dazu geboten hätte. "Wenn wir ihn im Visier gehabt hätten, hätten wir ihn ausgeschaltet", sagte Verteidigungsminister Israel Katz dem Radiosender Kan am Donnerstagabend. Der Iran kündigte indes für Samstag eine "historische" Trauerfeier für die bei den israelischen Angriffen getöteten Militärchefs und Atomwissenschafter an.

100 Primärversorgungseinheiten in Österreich

Wien - Mit Juli eröffnen in Österreich drei neue Primärversorgungseinheiten. Damit steigt deren Zahl bundesweit auf 100, wie Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitag in einer Pressekonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern der Sozialversicherung sowie der Länder hervorhob. Das Angebot an solchen Versorgungszentren bzw. -netzen sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, wurde betont. Ein weiterer Ausbau ist geplant, um neue Förderungen wird noch gerungen.

Deutscher Bundestag setzt Familiennachzug aus

Berlin - Knapp 400.000 Migranten in Deutschland können vorerst keine Ehepartner oder Kinder mehr aus ihren Heimatländern nachholen. Der Deutsche Bundestag beschloss am Freitag in namentlicher Abstimmung die zunächst zweijährige Aussetzung des Familiennachzugs für sogenannte subsidiär Schutzberechtigte. "Wir setzen damit die migrationspolitische Überschrift für diese Wahlperiode", sagte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU).

