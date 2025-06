Deutsche Anklage zu Terrorplänen gegen Wiener Swift-Konzert

Karlsruhe/Berlin/Wien - Im Zusammenhang mit einem mutmaßlich verhinderten Anschlag auf ein am 9. August 2024 geplantes Konzert der Pop-Diva Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion hat die deutsche Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe Anklage gegen einen möglichen Komplizen des Hauptverdächtigen Beran A. erhoben, der sich in Wien in U-Haft befindet. Das bestätigte Behördensprecherin Ines Peterson der APA. Der Jugendliche soll Beran A. an bei den Anschlagsvorbereitungen unterstützt haben.

AK und ÖGB für Bonus/Malus-System für Älterenbeschäftigung

Wien - Angesichts der demografischen Entwicklung und des steigenden Pensionsantrittsalters fordern Arbeiterkammer (AK) und Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) ein Maßnahmenpaket, damit Menschen über 60 länger in Beschäftigung bleiben. Zentrales Element ist ein Bonus/Malus-System, das Betriebe für die Beschäftigung älterer Menschen belohnen und bei Verweigerung bestrafen soll. Kritik kam von ÖVP- bzw. Wirtschaftskammer und NEOS-Seite. Die Grünen freuten sich.

Bankomatsprengung in OÖ: Ermittlungen wegen versuchten Mord

München (Bayern)/Linz - Nach einer spektakulären Flucht dreier Verdächtiger nach der Sprengung eines Bankomaten in Gmunden in Oberösterreich nach Bayern wird gegen einen der Männer nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Ermittler werfen dem 36 Jahre alten Fahrer "lebensgefährliche Fahrmanöver" auf der Flucht vor - die Staatsanwaltschaft Traunstein hat daher aufgrund des Verdachts eines Mordversuchs einen entsprechenden Haftbefehl erwirkt.

Stockers Reisediplomatie hat begonnen

Berlin/Wien - Der erste offizielle Besuch als Bundeskanzler seit Amtsantritt vor fast vier Monaten führte Christian Stocker (ÖVP) nach Berlin, nun stehen weitere bilaterale Besuche an. Für Mitte Juli ist eine Visite in Rom geplant. Außerdem sprach Stocker seinem deutschen Gastgeber Friedrich Merz eine Gegeneinladung nach Wien aus, die freilich noch nicht terminiert ist.

Starparade in Venedig zu Hochzeitsfeier Bezos-S�nchez

Venedig - US-Milliardär Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren S�nchez geben sich am Freitag in Venedig das Jawort. Medienberichten zufolge finden die Feierlichkeiten auf der Insel San Giorgio Maggiore in der Lagune von Venedig statt, in einem exklusiven Ambiente - abgeschirmt von den Augen der Öffentlichkeit. Gast auf dem Fest auf der Insel vor dem Markusplatz ist Microsoft-Gründer Bill Gates, der laut Medienberichten im St. Regis Venice, einem Luxushotel am Canal Grande, residiert.

Fünf Tote durch russischen Raketenangriff in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischem Luftangriff auf die ukrainische Region Dnipropetrowsk sind nach ukrainischen Angaben am Freitag fünf Menschen getötet worden. 23 weitere Menschen seien bei dem Angriff auf den Ort Samar in der Nähe der Stadt Dnipro verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Serhij Lysak mit. Die Behörden in der nordostukrainischen Region Charkiw meldeten nach einem russischen Angriff einen weiteren Toten und drei Verletzte.

Hamas: Mehr als 70 Tote in vergangenen 24 Stunden in Gaza

Gaza/Jerusalem - Mehr als 70 Tote sind nach palästinensischen Angaben durch israelische Angriffe innerhalb eines Tages im umkämpften Gazastreifen registriert worden. Das von der islamistischen Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium meldete 72 Tote sowie 174 Verletzte in den vergangenen 24 Stunden. Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten. Die Angaben lassen sich derzeit nicht verifizieren.

Zweijähriger stirbt in Frankreich in überhitztem Auto

Istres - Ein zweijähriger Bub ist in Frankreich in einem überhitzten Auto gestorben. Sein Vater habe am Donnerstagmorgen vergessen, ihn beim Kindergarten abzugeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Aix-en-Provence mit. Der Mann habe das Auto mit dem Buben an seiner Arbeitsstelle am Luftwaffenstützpunkt im südfranzösischen Istres geparkt.

