Terrorismusverdacht: Razzien in mehreren deutschen Städten

Essen - Zur Verhinderung eines mutmaßlich geplanten islamistisch-terroristisch motivierten Anschlags durchsuchen Spezialeinheiten der deutschen Polizei mehrere Objekte in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen. Ein 27-jähriger Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit ist festgenommen worden. Er wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Hintergrund ist ein "umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betruges".

Heißester jemals in Westeuropa gemessener Juni

Paris/Wien - Der vergangene Monat war nach Angaben des EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der heißeste Juni in Westeuropa seit Beginn der Messungen. Weltweit war der Juni 2025 demnach der drittwärmste Juni, knapp hinter dem Juni 2024 und beinahe so heiß wie der Juni 2023. Damit wurden bereits das dritte Jahr in Folge Rekord-Durchschnittstemperaturen gemessen. In Europa, das sich doppelt so schnell erwärmt wie der weltweite Durchschnitt, wurden besonders "extreme" Temperaturen gemessen.

Tote in westrussischer Stadt Kursk nach Drohnenangriff

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der westrussischen Stadt Kursk sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen durch eine Drohne getötet worden. Weitere sechs Menschen wurden verletzt, wie Gouverneur Alexander Chinschtein bei Telegram mitteilte. Er warf der ukrainischen Armee einen Angriff auf einen Strand der Großstadt vor. Das russische Militär hat indes neue Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine mit Kampfdrohnen und Raketen gestartet - darunter auch eine Hyperschallrakete des Typs Kinschal (Dolch).

Trump erwägt Lieferung von Patriot-Flugabwehrsystem an Kiew

Washington - US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge, der Ukraine angesichts der massiven russischen Angriffe ein zusätzliches Flugabwehrsystem vom Typ Patriot zu schicken. Das berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf zwei Beamte. Demnach bat das Weiße Haus das Pentagon um Optionen für die Lieferung zusätzlicher Waffen, darunter auch ein Patriot-System.

Trump und Netanyahu trafen sich erneut zum Gespräch

Washington - Die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg laufen auf Hochtouren. US-Präsident Donald Trump traf sich zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen im Weißen Haus mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Das Treffen, an dem auch US-Vizepräsident JD Vance teilnahm, habe 90 Minuten gedauert, berichteten US-amerikanische und israelische Medien. Zum Inhalt des Gesprächs wurde nichts offiziell mitgeteilt.

USA verschieben Zoll-Frist und kündigen "Deal" mit der EU an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Frist der bisher für Mittwoch angepeilten Zölle auf den 1. August verschoben. Er unterzeichnete am Montagnachmittag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret. Ausgenommen ist dabei China - mit dem Land gibt es eine separate Vereinbarung. Importaufschläge für andere Länder sind bis August zunächst vom Tisch - allerdings sind noch viele Details offen. Zwischen der EU und den USA könnte es jedoch laut Trump einen "Deal" geben, wie Trump erklärte.

Messenger-Überwachung unmittelbar vor Beschluss

Wien - Der Nationalrat ermöglicht am Mittwoch mit einem entsprechenden Beschluss dem Staatsschutz die Überwachung von Messenger-Diensten. Beschränkt werden soll die Maßnahme auf Fälle, die auf terroristische und verfassungsgefährdende Aktivitäten hindeuten. Interessant wird das Abstimmungsverhalten der NEOS, haben sich doch in deren Klub zumindest zwei Mandatare im Vorfeld gegen die Vorlage ausgesprochen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red