Dreierkoalition einigte sich auf Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf die Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft als oberste Weisungsspitze in Strafverfahren geeinigt. Bestehen soll diese aus einem grundsätzlich gleichberechtigten Dreiergremium, das für sechs Jahre gewählt wird. Der Vorsitz soll alle zwei Jahre wechseln. Ein entsprechender Ministerratsvortrag wurde beim letzten Ministerrat vor der Sommerpause am Mittwoch beschlossen. Ein konkreter Gesetzesentwurf soll bis zum Herbst ausgearbeitet werden.

Red Bull Racing trennt sich von Teamchef Horner

Milton Keynes/Fuschl - Knalleffekt bei Red Bull Racing: Der österreichisch-britische Formel-1-Rennstall hat den Langzeit-Teamchef Christian Horner am Mittwoch vom Dienst freigestellt. Der 51-jährige Brite war seit 2005 Chef des Teams. Der Rennstall gewann in seiner Ära acht Fahrer-WM-Titel (vier Sebastian Vettel, vier Max Verstappen) und sechs bei den Konstrukteuren. Horners Nachfolger wird Laurent Mekies (48), bisher Teamchef beim RB-Zweitteam Racing Bulls, wie Red Bull bekannt gab.

Hitzeschutzverordnung für Arbeit im Freien kommt ab 2026

Wien - Wer im Freien arbeitet, soll ab 2026 besser vor Hitze geschützt werden. Ermöglicht wird das durch die Hitzeschutzverordnung, die am Mittwoch in Begutachtung geht. Im Nationalrat bezeichnete SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann den Schritt als "Meilenstein". Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen damit einen Hitzeschutzplan umsetzen, wenn die GeoSphere Austria eine Hitzewarnung mindestens der Stufe zwei (30 bis 34 Grad) ausgibt.

18 Monate teilbedingte Haft nach Unfall mit fünf Toten in NÖ

Wiener Neustadt - Nach einem Unfall mit fünf Toten im April auf der Südautobahn (A2) bei Scheiblingkirchen (Bezirk Neunkirchen) hat ein Kleinbus-Lenker am Mittwoch in Wiener Neustadt nicht rechtskräftig 18 Monate Haft, davon zwölf Monate bedingt, erhalten. Der 52-Jährige soll übermüdet und durch sein Handy abgelenkt gewesen sein, als er auf einen Lkw auffuhr. Der Ukrainer wurde wegen grob fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gemeingefährdung schuldig gesprochen.

Ukraine meldet bisher schwerste russische Luftangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews mit den schwersten Luftangriffen seit Kriegsbeginn überzogen. Die russische Armee habe mit 728 Drohnen und 13 Raketen insbesondere den Westen des Landes attackiert, teilte die ukrainische Luftwaffe am Mittwoch mit. 711 Drohnen und mindestens sieben Raketen seien abgefangen worden.

Weiter Kampf gegen Flächenbrand bei Marseille

Marseille - Ein Flächenbrand in Südfrankreich, der den Stadtrand der Hafenstadt Marseille erreicht hat, ist noch immer nicht unter Kontrolle. Die Intensität des Feuers nehme zwar ab, sagte der Präfekt Georges-Fran�ois Leclerc am Mittwoch in Marseille. "Bei einem Feuer solchen Ausmaßes" könne es aber immer neue Brandherde geben, warnte er. Etwa 70 Häuser wurden durch die Flammen beschädigt, zehn brannten komplett ab.

Mehr als 160 Vermisste bei Flutkatastrophe in Texas

Austin (Texas) - Nach der verheerenden Flutkatastrophe im US-Bundesstaat Texas suchen die Rettungskräfte nach einer immer größeren Zahl von Vermissten: Allein im am schlimmsten betroffenen Landkreis Kerr verzeichneten die Behörden bis Dienstag 161 Vermisstenfälle, wie der texanische Gouverneur Greg Abbott mitteilte. Die Zahl der bestätigten Todesopfer liegt inzwischen bei 109. Neue Regenfälle erschwerten die Suche, im benachbarten New Mexiko gab es eine weitere Sturzflut.

ÖGK-Defizit 2024 höher als erwartet

Wien - Das Defizit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ist im Vorjahr mit 551,6 Millionen Euro noch größer als erwartet ausgefallen. Das entspricht einem Anteil von 2,7 Prozent am Gesamtbudget in Höhe von 20,8 Mrd. Euro, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bilanzergebnis der ÖGK hervorgeht. Verantwortlich dafür gemacht werden die intensive Inanspruchnahme medizinischer Leistungen und die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

