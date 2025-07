Hamas stimmt Freilassung von zehn israelischen Geiseln zu

Gaza - Die radikalislamische Hamas hat eigenen Angaben zufolge der Freilassung von zehn israelischen Geiseln zugestimmt. Dies sei im Rahmen "schwieriger" Waffenruhe-Verhandlungen mit Israel vereinbart worden, hieß es in einer Erklärung der Hamas vom Mittwoch. Weitere zentrale Verhandlungspunkte, etwa die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen oder ein Rückzug der israelischen Armee aus dem Palästinensergebiet, seien weiter ungeklärt.

Außenminister Wadephul und Saar zu Nahost-Gesprächen in Wien

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfängt am Donnerstag ihre Amtskollegen aus Deutschland, Johann Wadephul, und Israel, Gideon Saar. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist um 13.00 Uhr geplant. Es handelt sich jeweils um den ersten Besuch der beiden Außenminister in Wien. Bei den Gesprächen mit Wadephul und Saar wird es um die aktuelle Situation im Nahen Osten gehen.

London und Paris wollen atomare Abschreckung koordinieren

London/Paris - Großbritannien und Frankreich wollen eine Erklärung unterzeichnen, die eine Koordinierung der atomaren Abschreckung beider Länder ermöglicht, um gemeinsam auf jede "extreme Bedrohung Europas" zu reagieren. Mit dem Abkommen werde erstmals bestätigt, "dass die Abschreckungsmittel beider Länder unter nationaler Kontrolle unabhängig sind, aber koordiniert werden können", teilten das britische Verteidigungsministerium und die französische Präsidentschaft Donnerstagmorgen mit.

Trump mit Zöllen gegen Brasilien wegen Bolsonaro-"Hexenjagd"

Washington/Bras�lia - US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 50 Prozent gegen Brasilien verkündet. Er begründete dies am Mittwoch in einem Brief mit dem Vorgehen der brasilianischen Justiz gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro sowie mit der angeblichen "Zensur" von US-Onlineplattformen in dem Land. Brasilien kündigte prompt an, mit Gegenmaßnahmen reagieren zu wollen. Die brasilianische Lebensmittelindustrie erwartet, dass US-Verbraucher die Zölle zu spüren bekommen.

Bayerns Ministerpräsident Söder zu Besuch in Wien

Wien - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kommt am Donnerstag für einen Arbeitsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nach Wien. Um 11.00 Uhr gibt es eine offizielle Begrüßung mit Handshake und Fototermin. Gegen 11.30 Uhr folgen Pressestatements. Ein Hauptthema des Treffens könnte die Verkehrsinfrastruktur werden, ließ Söder im Vorfeld wissen. Daneben werde es bei dem "Besuch unter Freunden" auch um die Energie- und Migrationspolitik gehen.

Hitzeschutzverordnung für Arbeit im Freien kommt ab 2026

Wien - Wer im Freien arbeitet, soll ab 2026 besser vor Hitze geschützt werden. Ermöglicht wird das durch die Hitzeschutzverordnung, die am Mittwoch in Begutachtung geht. Im Nationalrat bezeichnete SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann den Schritt als "Meilenstein". Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen damit einen Hitzeschutzplan umsetzen, wenn die GeoSphere Austria eine Hitzewarnung mindestens der Stufe zwei (30 bis 34 Grad) ausgibt.

