Neue Teilpension im Nationalrat beschlossen

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstag eine kleine Pensionsreform beschlossen. Mit der neuen Teilpension wird es ab kommendem Jahr älteren Beschäftigten ermöglicht, einen Teil der Pension zu beziehen und gleichzeitig reduziert weiterzuarbeiten. Im Gegenzug wird die Altersteilzeit eingeschränkt und ein Nachhaltigkeitsmechanismus zur Stabilisierung des Pensionssystems verankert. Die FPÖ lehnte die Reform rundum ab, die Grünen unterstützten lediglich die Teilpension.

Unterbringung nach Messerangriff in Wiener Anwaltskanzlei

Wien - Ein Schwurgericht hat am Donnerstag im Grauen Haus die zeitlich unbefristete Unterbringung jenes psychisch kranken, nicht schuldfähigen Mannes in einem forensisch-therapeutischen Zentrum angeordnet, der am 3. Februar 2025 in Wien-Landstraße eine Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hatte. Die Unterbringung im Maßnahmenvollzug sei "alternativlos", stellte der vorsitzende Richter fest. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig.

Signa - Masseverwalterin will 751 Mio. Euro von Ex-Managern

Wien - Im Zuge der Pleite des Immobilienkonzerns Signa rund um den in U-Haft befindlichen Firmengründer Ren� Benko sind Milliarden versenkt worden. Die Masseverwalterin der Signa Development, Andrea Fruhstorfer fordert nun für den entstandenen Schaden 751 Mio. Euro an Honoraren von Ex-Vorständen und -Aufsichtsräten einer der wichtigsten Teilgesellschaften zurück, schreibt das Nachrichtenmagazin "profil". Anfang März hatte sie "vorerst 125 Mio. Euro" verlangt.

Wieder viele Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Gaza - Ungeachtet laufender Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen hat es bei israelischen Angriffen im Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge erneut viele Tote gegeben. Seit den Morgenstunden seien am Donnerstag mindestens 55 Menschen in dem abgeriegelten Küstengebiet ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Bei einem Luftangriff seien in der Nähe eines Gesundheitszentrums 16 Menschen getötet worden, darunter zehn Kinder.

Israel verspricht mehr Hilfslieferungen für Gazastreifen

Wien - Der israelische Außenminister Gideon Saar hat am Donnerstag bei seinem Besuch in Wien eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen zugesagt. "Es wird mehr Lkw, mehr Zugänge und mehr Routen für humanitäre Einsätze geben", sagte Saar in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und ihrem Amtskollegen aus Deutschland, Johann Wadephul. Die drei Außenminister wollen sich künftig regelmäßig treffen, im sogenannten "Wiener Trilog".

Verbot von aromatisierten Tabaksticks beschlossen

Wien - Auch "erhitzte Tabakerzeugnisse" dürfen künftig kein Aroma mehr enthalten. Diese Regelung ist am Donnerstag einstimmig im Nationalrat beschlossen worden. Für Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen gilt das Verbot von Aromen schon seit längerem, künftig gilt es auch für sogenannte Tabaksticks, die in den entsprechenden Erhitzungsgeräten verwendet werden. Nicht betroffen sind allerdings E-Zigaretten, bei denen eine Flüssigkeit (Liquid) verdampft wird.

Selenskyj fordert bei Wiederaufbaukonferenz Marshall-Plan

Rom - In Rom hat am Donnerstag eine zweitägige Ukraine-Wiederaufbaukonferenz begonnen, die gemeinsam von Italien und der Ukraine ausgerichtet wird. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte bei der Konferenz einen Marshall-Plan für sein Land und rief zur Zusammenarbeit bei der Produktion von Drohnen auf. Die EU unterstützt Kiew mit einem milliardenschweren Paket.

Österreich und Bayern wollen Slot-System für Transitverkehr

Wien/Innsbruck - Österreich und Bayern wollen gemeinsam mit Italien das geplante digitale Slot-System mit buchbaren Lkw-Fahrten zur Entlastung des Transitverkehrs am Brenner in Tirol voranbringen. Darauf hätten sich beide Seiten geeinigt, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag nach einem Arbeitsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in Wien. Stocker sagte, er wolle kommenden Dienstag mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni darüber reden.

Wiener Börse höher, ATX erstmals seit 2008 wieder über 4.500 Punkten

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne etwas weiter ausgebaut. Der ATX eroberte erstmals seit 2008 wieder die Marke von 4.500 Punkten zurück und gewann letztlich 0,26 Prozent auf 4.505,40 Einheiten. Das europäische Umfeld schloss ohne einheitlichen Trend. Der DAX und der FTSE-100 markierten jedoch neue Rekordstände. Die Anleger blieben gelassen in der Erwartung, dass im Zollkonflikt eine Einigung zwischen den USA und der EU erzielt werden kann.

red