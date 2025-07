Trump droht EU und Kanada mit neuen pauschalen Strafzöllen

Washington - Der Europäischen Union drohen neue pauschale Strafzölle der USA. US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstag an, Abgaben von 15 oder 20 Prozent auf die meisten Handelspartner zu erheben. Die EU und Kanada könnten bereits am Freitag entsprechende Schreiben erhalten, sagte Trump dem Sender NBC News. Für Waren aus Kanada kündigte Trump zudem eine Abgabe von 35 Prozent an. Diese soll ab dem 1. August gelten.

Trump kündigt Waffenlieferungen an Ukraine über die NATO an

Washington - Die USA werden der Ukraine künftig Waffen über die NATO liefern. Das Bündnis bezahle die Waffen vollständig, sagte US-Präsident Donald Trump dem Sender NBC News. "Wir schicken Waffen an die NATO, und die NATO wird die vollen Kosten für diese Waffen erstatten." Erstmals seit seiner Rückkehr ins Amt will Trump Waffen in die Ukraine schicken.

Netanyahu zu Hamas: Werden diese "Monster" besiegen

Washington/Doha - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat während der laufenden Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen den Sieg über die islamistische Hamas beschworen. "Wir werden diese Monster besiegen und unsere Geiseln zurückholen", sagte Netanyahu dem ultrakonservativen US-Sender Newsmax. Er hoffe, dass "in wenigen Tagen" im Rahmen einer 60-tägigen Waffenruhe, über die in Katar mit Hilfe von Vermittlern verhandelt wird, zehn der noch lebenden Geiseln freikämen.

Lage in Gaza: EU baut Drohkulisse gegen Israel auf

EU-weit/Brüssel - Die EU baut für den Fall des Scheiterns der neuen Hilfsvereinbarungen für den Gazastreifen eine Drohkulisse gegen Israel auf. Wie Diplomaten der dpa in Brüssel bestätigen, ließ die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas den Mitgliedstaaten einen Katalog mit Maßnahmen übermitteln, mit denen Israel unter Druck gesetzt werden könnte. Er umfasst etwa das Aussetzen von Handelsvorteilen, ein Waffenembargo und die Blockade von Israels Zugang zum EU-Forschungsförderungsprogramm Horizon.

Hype in Thailand: Hippo-Mädchen Moo Deng feiert Geburtstag

Bangkok - Unter riesigem Besucherandrang hat Thailands weltberühmtes Zwerghippo-Mädchen Moo Deng seinen ersten Geburtstag begangen. Nicht nur Einheimische, sondern Fans und Kamerateams aus aller Welt reisten an, um das Tierkind zu feiern, das schon kurz nach seiner Geburt zur globalen Internet-Sensation wurde. Fotos, Videos und vor allem Memes mit Moo Dengs witzigsten Gesichtsausdrücken gehen seither viral.

Wöginger winkt bei Anhebung des Pensionsantrittsalters ab

Wien - ÖVP-Klubobmann August Wöginger erteilt Rufen nach einem höheren gesetzlichen Pensionsantrittsalter eine Absage. "Mit uns gibt es keine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters", sagte er im Interview mit der APA - für die ÖVP sei das "kein Thema". Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, hatte eine Erhöhung auf 70 bzw. 68 Jahre gefordert. Auch Wirtschaftskammer- und ÖVP-Wirtschaftsbund-Präsident Harald Mahrer meinte, darüber diskutieren zu wollen.

