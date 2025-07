Williams begeisterte als "König der Unterhaltung" in Wien

Wien - Robbie Williams ist endgültig auf der Metaebene angekommen: Neun Jahre nach seinem letzten Studioalbum und ein halbes Jahr nach seinem Biopic "Better Man" hat der Britpop-Star im Rahmen seiner aktuellen Tournee rund 50.000 Menschen im Wiener Happel-Stadion begeistert. Ein humorvoll vorgetragenes Best-of der Songs aus den vergangenen 28 Jahren machte Lust auf das im Herbst erscheinende Album "Britpop". Dabei ließ der 51-Jährige wissen: "Ich bin der König der Unterhaltung!"

Marterbauer will Betrugsbekämpfung intensivieren

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will im Zuge der Budgetsanierung die Betrugsbekämpfung ausbauen. Im APA-Interview kündigt er Gesetzesänderungen unter anderem den "Umsatzsteuer-Karussellbetrug" betreffend an. Zudem will er die Kontrollen ausbauen. Was die Einhaltung der Budgetziele angeht, ist Marterbauer optimistisch. Dennoch würde es ihn "nicht wundern", wenn Österreichs Bonität von den Ratingagenturen schlechter bewertet wird.

Trump kündigt 30 Prozent Zölle auf EU-Produkte ab August an

Washington/Brüssel - US-Präsident Donald Trump weitet mit Zöllen von 30 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union und Mexiko seinen Handelskrieg gegen zwei wichtige Partner aus. Die neuen Abgaben sollen ab 1. August gelten, wie Trump am Samstag mitteilte. Er veröffentlichte jeweils ein entsprechendes Schreiben auf seiner Online-Plattform Truth Social. Die EU hatte auf ein umfassendes Handelsabkommen mit den USA gehofft.

Gaza-Gespräche stocken

Doha/Kairo - Die indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas über eine 60 Tage lange Waffenruhe im Gazakrieg sind informierten Kreisen zufolge ins Stocken geraten. Beide Seiten machen sich demnach gegenseitig für den mangelnden Fortschritt verantwortlich. Ziel der Gespräche in der katarischen Hauptstadt Doha ist eine Waffenruhe und die Freilassung von zehn lebenden Geiseln aus der Gewalt der Hamas sowie die Übergabe von Leichen mehrerer Verschleppter.

Zwei Vermisste nach Überschwemmungen in Katalonien

Barcelona - Nach heftigen Unwettern und Überschwemmungen werden in der spanischen Region Katalonien zwei Menschen vermisst. Die Feuerwehr erklärte am Samstagabend im Onlinedienst X, sie suche in der Stadt Cubelles, die etwa 50 Kilometer von Barcelona entfernt ist, nach zwei Menschen, die offenbar von einem Fluss mitgerissen wurden. Katalonien war am Samstag von heftigen Unwettern heimgesucht worden, die teilweise zu Überschwemmungen führten.

Iran rudert im Streit mit Atomenergiebehörde zurück

Teheran/Washington - Der Iran will seinem Außenminister zufolge die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA anders als bisher verkündet nicht vollständig einstellen. Die Kooperation sei nicht beendet, sagte Abbas Araqchi der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge am Samstag. Alle Aktivitäten der IAEA erfolgten aber über den Nationalen Sicherheitsrat.

