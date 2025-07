Fußgängerbrücke in Linz eingestürzt

Linz - Im Linzer Stadtteil Auwiesen ist am Mittwochvormittag ein Lkw gegen eine Fußgängerüberführung geprallt, die Brücke ist daraufhin eingestürzt. Laut ersten Meldungen der Polizei waren im Lkw zwei Personen. Sie wurden eingeklemmt und dürften verletzt worden sein. Details zu ihrem Zustand waren vorerst nicht bekannt.

EU-Kommission legt Mehrjahresbudget bis 2034 vor

Brüssel - Die Europäische Kommission wird am Mittwoch in Brüssel ihren Vorschlag für das nächste EU-Mehrjahresbudget vorlegen. Laut Beobachtern und Entwürfen sind große Änderungen zu den bisherigen EU-Finanzrahmen zu erwarten. Beim großen Posten Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) sollen mehr Zuständigkeiten an die EU-Länder wandern; mehr Geld soll in Verteidigung und Sicherheit fließen. Bezahlt werden könnte dies mit neuen EU-Steuern auf Plastik oder Tabak.

Zölle - China kritisierte Politisierung des Welthandels

Peking/Washington - Nach der jüngsten Zolldrohung aus Washington hat China im andauernden Handelsstreit indirekt die USA kritisiert. "Gegenwärtig greifen einige Länder mit dem Argument der Risikominderung in den Markt ein, verhängen Zölle, ergreifen restriktive Maßnahmen und andere Mittel, um die sogenannte Rückkehr der verarbeitenden Industrie voranzutreiben", sagte Vize-Ministerpräsident He Lifeng zur Eröffnung der Lieferketten-Messe in Peking.

Russland attackiert Ukraine trotz Trumps Ultimatum weiter

Charkiw (Charkow)/Moskau/Washington - Ungeachtet des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an Kreml-Chef Wladimir Putin greift Russland Ziele in der Ukraine mit unverminderter Härte an. Im ostukrainischen Gebiet Charkiw wurden in der Nacht auf Mittwoch Behördenangaben zufolge mindestens zwei Zivilisten durch russische Angriffe getötet. In der Region Cherson wurden nach Angaben des Militärgouverneurs Olexander Prokudin acht Menschen verwundet. Russland meldete einen Toten nach einem ukrainischen Drohnenangriff.

Wieder Vulkanausbruch auf Island

Reykjavik - Island erlebt seinen zwölften Vulkanausbruch innerhalb von gut vier Jahren. Auf der dünn besiedelten Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik öffnete sich am Morgen erneut die Erde, nachdem sich die bevorstehende Eruption erst wenige Stunden zuvor durch einen Erdbebenschwarm angedeutet hatte.

Deutlich weniger Herzinfarkt-Todesfälle

Dallas - Die moderne Kardiologie ist dabei, einen weitgehenden Sieg über den Herzinfarkt davonzutragen. Das zeigen neue Daten aus den USA. So hat dort die Sterberate durch die akute Koronarerkrankung innerhalb von 50 Jahren um 90 Prozent abgenommen. Dafür werden Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz immer wichtiger, teilte die US-Kardiologengesellschaft AHA mit.

