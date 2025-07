Inflation im Juni auf 3,3 Prozent gestiegen

Wien - Der heimische Verbraucherpreisindex (VPI) ist im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,3 Prozent gestiegen, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. So stark hatte sich das durchschnittliche Preisniveau in Österreich zuletzt im Mai 2024 erhöht. Vor allem Treibstoffe und Nahrungsmittel trugen dazu bei. Gegenüber dem Vormonat stieg die Inflation heuer im Juni um 0,5 Prozent.

Aktivisten: 360 Tote bei Gewalt in Syrien

Damaskus - Nach tagelanger Gewalt im Süden Syriens haben Regierungstruppen Aktivisten zufolge mit dem Abzug aus dem mehrheitlich von Drusen bewohnten Ort Suwaida begonnen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte zudem in der Nacht, dass die Zahl der Todesopfer der tagelangen Gewalt auf 360 gestiegen sei. Die Regierung in Damaskus teilte indessen mit, gemäß einer neuen Waffenruhevereinbarung alle militärischen Einsätze sofort einzustellen.

Polizeigrundkurse in sechs Bundesländern eingespart

Wien - Das Sparprogramm bei der österreichischen Polizei weitet sich nun auch auf die Neuaufnahmen aus. Im September fallen Grundausbildungsklassen in sechs Bundesländern aus. Das zeigen entsprechende APA-Recherchen. Während das Innenministerium der APA keine konkreten Details dazu nennen wollte, sorgen die gestrichenen Kurse intern für Unmut.

50 Tote und Verletzte bei Feuer in Einkaufszentrum im Irak

Bagdad - Bei einem Feuer in einem Einkaufszentrum im Irak sind rund 50 Menschen ums Leben gekommen oder verletzt worden. Die Ursache des Brandes sei noch unklar, sagte der örtliche Gouverneur am Donnerstag der staatlichen Nachrichtenagentur INA. Das Feuer brach am Mittwochabend in einem Einkaufszentrum in der Stadt Kut im Osten des Landes aus. Das Einkaufszentrum war erst vor wenigen Tagen eröffnet worden.

Deutscher Bundeskanzler Merz auf Antrittsbesuch in London

London - Der britische Premierminister Keir Starmer empfängt am Donnerstag den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz zu dessen Antrittsbesuch in London. Die beiden Regierungschefs wollen einen Freundschaftsvertrag zwischen Großbritannien und Deutschland unterzeichnen, der unter anderem eine engere Zusammenarbeit der beiden Länder in den Bereichen Verteidigung, Handel und Migration vorsieht. Die Unterzeichnung des Vertrags ist für 12.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MESZ) geplant.

Mehrere Verletzte bei Drohnenangriffen auf Russland

Moskau - Das russische Militär hat in der Nacht Behördenangaben zufolge mehrere ukrainische Drohnen im Westen und über der Hauptstadt Moskau abgeschossen. In der westrussischen Stadt Woronesch seien drei Minderjährige beim Einschlag von Trümmerteilen zuvor abgeschossener Drohnen in ein mehrstöckiges Haus verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Gouverneur Alexander Gussew.

Aufhebung von Kickls Immunität beantragt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Aufhebung der Immunität von FPÖ-Chef Herbert Kickl beantragt. Grund dafür ist laut den Freiheitlichen eine Sachverhaltsdarstellung von SPÖ-Obmann und Vizekanzler Andreas Babler. Kickl hatte diesen im Rahmen eines Auftritts am 1. Mai in Linz-Urfahr als "linke Zecke" bezeichnet. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sieht darin einen beispiellosen Vorgang, der vor allem die "Hilflosigkeit" Bablers offenbare.

Vorarlberg gibt Wolf zum Abschuss frei

Bregenz - Die Bezirkshauptmannschaften Bludenz und Feldkirch haben einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Am Wochenende waren in den Gemeinden St. Gerold und Thüringerberg (beide Bezirk Bludenz) mehrere Nutztiere gerissen worden, die hinterlassenen Spuren wiesen auf einen Wolf als Täter hin. Die Maßnahmeverordnungen der Bezirkshauptmannschaften gelten in 53 Jagdgebieten und bis Ende September. Die Abschuss-Entscheidung basiere auf der Wolfsmanagementverordnung des Landes, hieß es.

