Felix Baumgartner in Italien ums Leben gekommen

Rom/Ancona - Der heimische Extremsportler Felix Baumgartner (56) ist am Donnerstagnachmittag bei einem Paragliding-Unfall in Porto Sant'Elpidio an der Adriaküste in den Marken ums Leben gekommen. Wie die zum Einsatz gerufene Feuerwehr gegenüber der APA bestätigte, soll Baumgartner aufgrund eines plötzlich auftretenden Unwohlseins die Kontrolle über einen Motor-Paraglider verloren und in einen Hotelpool gestürzt sein. Er war sofort tot, wie die Rettungseinheiten berichteten.

Stocker besucht Macron: Gespräch über zentrale EU-Themen

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) setzt am Freitag seine Antrittsbesuche in den großen EU-Mitgliedsstaaten fort: Am Freitag wird er vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im �lys�e in Paris zu einem Arbeitsmittagessen empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen laut Bundeskanzleramt zentrale europapolitische und internationale Themen. Auch der Vorschlag der EU-Kommission für die nächste EU-Finanzplanung von 2028 bis 2034 steht auf der Tagesordnung.

Trump will Veröffentlichung einiger Epstein-Unterlagen

Washington/New York - Der in der Epstein-Affäre unter Druck geratene US-Präsident Donald Trump will eigenen Angaben zufolge einige juristische Unterlagen zu dem Fall des gestorbenen Sexualstraftäters freigeben. "Aufgrund der enormen Aufmerksamkeit, die Jeffrey Epstein zuteilwird" habe er Generalstaatsanwältin Pam Bondi gebeten, sämtliche "relevante Aussagen" vor der sogenannten Grand Jury in dem Fall vorzulegen. Das schrieb Trump auf seiner eigenen Plattform Truth Social.

US-Kongress macht Weg für Stablecoin-Regulierung frei

Washington - Der US-Kongress hat den Weg für eine umfassende Regulierung sogenannter Stablecoins freigemacht. Das Repräsentantenhaus verabschiedete am Donnerstag mit parteiübergreifender Mehrheit den sogenannten "Genius Act", der einen gesetzlichen Rahmen für an den Dollar gekoppelte Kryptowährungen schafft. Der Senat hatte die Vorlage bereits verabschiedet. Sie ging damit an Präsident Donald Trump, dessen Unterschrift erwartet wurde.

Salzburger Festspiele starten mit Ouverture Spirituelle

Salzburg - Die diesjährigen Salzburger Festspiele starten am Freitag, 18. Juli, mit der Konzertreihe Ouverture Spirituelle und dem dreitägigen "Fest zur Festspieleröffnung". Am Samstag, 19. Juli, geht am Abend auf dem Domplatz die Premiere des "Jedermann" in der wiederaufgenommenen Inszenierung von Robert Carsen mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Deleila Piasko als Buhlschaft über die Bühne.

Arbeiterkammer erhielt 2024 7,4 Prozent mehr Beiträge

Wien - Die Arbeiterkammer hat im Vorjahr rund 653 Millionen Euro an Beiträgen von ihren rund vier Millionen Mitgliedern erhalten. Das sind 7,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor (608 Mio.). Grund dafür sind in erster Linie die gestiegenen Löhne und Gehälter, wie AK-Direktorin Silvia Hruska-Frank bei der Präsentation des AK-Finanzberichts erklärte. Rund die Hälfte der Beiträge wurde für Personal aufgewendet. Damit habe man 2,4 Mio. Beratungen durchführen können, so Hruska-Frank.

