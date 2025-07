Erneut schwere Gefechte zwischen Thailand und Kambodscha

Bangkok/Phnom Penh - In der umstrittenen Grenzregion zwischen Thailand und Kambodscha sind den zweiten Tag in Folge Feuergefechte entbrannt. Seit Donnerstag mussten laut Innenministerium bereits mehr als 130.000 Anrainer aus vier nordöstlichen Provinzen evakuiert werden. Am Freitag verhängte die thailändische Regierung in sieben Bezirken der an Kambodscha angrenzenden Provinz Chanthaburi und einem Bezirk der benachbarten Provinz Trat das Kriegsrecht.

Swift-Terrorpläne: Zwei Jahre Haft für 18-Jährigen

Wien/Wiener Neustadt/Ternitz - Am Landesgericht Wiener Neustadt ist am Freitag ein 18-jähriger Bekannter von Beran A. - jenem 20-Jährigen, der mutmaßlich einen Anschlag auf das am 9. August 2024 vorgesehene Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben dürfte - zu einer zweijährigen unbedingten Haftstrafe verurteilt worden. Luca K. wurde zwei Tage vor dem Konzert festgenommen, seitdem sitzt er in U-Haft. Diese Zeit wird ihm angerechnet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Rund 400 Plätze in Polizeischulen von Sparpaket betroffen

Wien - Nach den Absagen von Grundkursen zur Polizeiausbildung in sechs Bundesländern im September steht nun auch das konkrete Ausmaß der Kürzungen fest. Laut APA-Recherchen betreffen die Einsparungen mehr als 400 ursprünglich eingeplante Plätze für den entsprechenden Turnus. Aus dem Innenministerium hieß es am Freitagvormittag, dass "die Bundespolizeidirektion völlig autonom" über den Start von Ausbildungen sowie die Anzahl an Auszubildenden entscheide.

Trump: 50:50-Chance auf Deal mit EU

Washington - Im Zollstreit mit der Europäischen Union sieht US-Präsident Donald Trump aktuell die Chancen auf eine Einigung bei etwa 50 Prozent. "Ich würde sagen, dass wir eine 50:50-Chance haben, vielleicht sogar weniger, aber eine 50:50-Chance, einen Deal mit der EU zu erreichen", sagte der Republikaner vor Journalisten vor dem Abflug zu einem mehrtägigen Aufenthalt in Schottland. Momente später schob er nach: "Ich denke, die EU hat ziemlich gute Chancen, eine Einigung zu erzielen."

Vorwürfe von Trump an die Hamas

Washington - US-Präsident Donald Trump wirft der radikal-islamischen Hamas vor, ein Abkommen über einen Waffenstillstand und eine Freilassung der Geiseln im Gazastreifen nicht anzustreben. Zum Umgang mit Mitgliedern der radikal-islamischen Organisation sagt Trump: "Ich glaube, sie werden gejagt." Unterdessen erwägt Israel gemeinsam mit den USA "alternative" Optionen, um die Geiseln aus dem Gazastreifen nach Hause zu bringen und die Herrschaft der Hamas zu beenden.

Votum über ukrainisches Antikorruptionsgesetz am Donnerstag

Kiew (Kyjiw) - Nach scharfer Kritik soll das ukrainische Parlament am kommenden Donnerstag über den von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereichten Gesetzesentwurf zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden abstimmen. Die Novelle solle sofort in Eilform angenommen werden, schrieb Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk am Freitag bei Facebook. Selenskyj will dafür künftig vermehrt Lügendetektortests für bestimmte Staatsdiener.

55-jähriger Kärntner mit Motorrad tödlich verunglückt

Bad St. Leonhard/Liezen - Ein 55-jähriger Kärntner ist am Freitag gegen 13.15 Uhr bei einem Motorradunfall in Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) tödlich verunglückt. Ein zweiter an dem Unfall beteiligter Motorradfahrer, ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Liezen, wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage einen Bericht von krone.at. Der Unfallhergang war zunächst unklar, es gab keine Zeugen.

Kein Durchbruch bei Atomgesprächen in Istanbul

Istanbul - Die Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den sogenannten E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Istanbul sind laut iranischen Angaben ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Man habe ernste und offene Gespräche geführt und sich darauf geeinigt, die Verhandlungen fortzusetzen, schrieb Vizeaußenminister Kasem Gharibabdi auf der Plattform X.

