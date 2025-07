Von der Leyen trifft Trump zu Handelsgesprächen

Edinburgh - Wenige Tage vor Ende der Frist für neue hohe US-Zölle auf die Einfuhr von EU-Produkten treffen sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in Schottland. Mit Spannung wird erwartet, ob sie an diesem Sonntag im Zollstreit eine Einigung erzielen können. Trump sah bei seiner Ankunft in Schottland am Freitag eine "gute 50:50-Chance". Sollte eine Übereinkunft gelingen, wäre es ihm zufolge "der größte Deal von allen".

Weiter zahlreiche Waldbrände in Griechenland

Athen - In Griechenland kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen heftige Waldbrände. Besonders betroffen sind Gebiete nördlich von Athen, Euböa, Kythira, Kreta und auf der Halbinsel Peloponnes. Im Norden Athens wurden seit Samstag zahlreiche Häuser zerstört oder beschädigt. Zwar gibt es den Behörden zufolge mittlerweile keine aktive Feuerfront mehr, doch einzelne Glutnester flammen immer wieder auf. Die Region sei weiterhin ohne Strom, berichtete der griechische Rundfunk.

Waldbrände in der Türkei bedrohen Wohngebiete

Ankara - In der Türkei kämpfen Einsatzkräfte gegen zwei massive Waldbrände. In der westtürkischen Provinz Bursa sind die Flammen nah an Wohngegenden herangerückt, etwa 1.300 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte Verkehrsminister Abdulkadir Uraloglu in der Nacht auf Sonntag. Außerdem sei ein Tierheim evakuiert worden. 500 Menschen sind nach offiziellen Angaben am Boden im Einsatz.

Israel verkündet taktische Pause in Teilen des Gazastreifens

Jerusalem - Israels Armee reagiert auf die heftige internationale Kritik an der humanitären Lage im Gazastreifen mit dem Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft, Feuerpausen und der Einrichtung "humanitärer Korridore". Die Armee werde "jeden Tag bis auf Weiteres" von 10.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit eine "taktische Pause der militärischen Aktivitäten für humanitäre Zwecke" einlegen, erklärten die Streitkräfte Sonntag früh. Die Pause gelte in den Gebieten, in denen die Armee nicht operiere.

Mindestens elf Menschen in US-Supermarkt niedergestochen

USA/Traverse City (Michigan) - Ein Mann hat in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Michigan auf Menschen eingestochen - es gibt mindestens elf Verletzte. Ein Verdächtiger wurde nach dem Vorfall am Samstag (Ortszeit) in dem Walmart in Traverse City festgenommen, wie die Polizei auf X mitteilte. Der zuständige Sheriff Michael Shea sagte laut Medienberichten, es handle sich um einen 42-Jährigen aus Michigan. Man gehe davon aus, dass er alleine gehandelt habe.

Thailand und Kambodscha kämpfen weiter

Bangkok/Phnom Penh - Trotz der Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Waffenruhe zwischen Kambodscha und Thailand ist es am Sonntagmorgen in der Grenzregion erneut zu Kämpfen gekommen. Das Außenministerium in Bangkok zitierte einen Militärsprecher, Kambodscha habe die Gefechte begonnen und bei dem Beschuss auch zivile Wohnhäuser getroffen. Der thailändischen Zeitung "Khaosod" zufolge ereignete sich der Angriff im Distrikt Phanom Dong Rak in der nordöstlichen Provinz Surin.

Doskozil für VfGH-Entscheidung zu Ertragsanteilen

Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bekräftigt seine Forderung nach einer gerechten Verteilung der Mittel auf die Bundesländer beim Finanzausgleich 2028. Sollten die Verhandlungen dazu kein zufriedenstellendes Ergebnis aus burgenländischer Sicht bringen, will sich Doskozil an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wenden. Dies wäre aus seiner Sicht ohnehin die beste Variante, meinte er im APA-Interview.

