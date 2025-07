Erste Hilfslieferungen erreichen Gazastreifen

Jerusalem - Nach heftiger internationaler Kritik an der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen hat Israel die Ausweitung von Hilfslieferungen über humanitäre Korridore in dem Palästinensergebiet gestattet. Sonntagfrüh verkündete die israelische Armee eine "taktische Pause" ihres Militäreinsatzes in Teilen des Gazastreifens, um die sichere Durchfahrt von Hilfskonvois zu ermöglichen. Zuvor hatte die Armee die Wiederaufnahme des Abwurfs von Hilfslieferungen bekannt gegeben.

Von der Leyen trifft Trump zu Handelsgesprächen

Edinburgh - Wenige Tage vor Ende der Frist für neue hohe US-Zölle auf die Einfuhr von EU-Produkten treffen sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in Schottland. Mit Spannung wird erwartet, ob sie an diesem Sonntag im Zollstreit eine Einigung erzielen können. Trump sah bei seiner Ankunft in Schottland am Freitag eine "gute 50:50-Chance". Sollte eine Übereinkunft gelingen, wäre es ihm zufolge "der größte Deal von allen".

Fußballrowdys gingen auf drei Auto-Insassen in OÖ los

Schörfling - Eine Gruppe von 20 Fußballrowdys ist in der Nacht auf Sonntag auf dem Autobahnrastplatz Hainbach in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) auf drei Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren losgegangen. Das aus dem Salzburger Bezirk St. Johann im Pongau stammende Trio wurde bei der Attacke verletzt. Der Fanbus mitsamt den Angreifern, der sich gerade auf der Heimreise nach einem Auswärtsspiel befunden hatte, wurde später von der Polizei angehalten.

Elfjähriger stirbt nach Frontalcrash im Innsbrucker Spital

Mittenwald/Innsbruck - Nach einem schweren Frontalzusammenstoß Samstagnachmittag auf der B2 bei Mittenwald im grenznahen Bayern ist ein Elfjähriger seinen schweren Verletzungen im Innsbrucker Spital erlegen. Insgesamt wurden sechs Personen - darunter die zwölf- und fünfjährigen Geschwister des Schülers sowie die Eltern - zum Teil schwer verletzt. Ein 18-Jähriger dürfte auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Weiter zahlreiche Waldbrände in Griechenland

Athen - Wegen zahlreicher Brände in verschiedenen Landesteilen hat die Regierung Griechenlands beim EU-Katastrophenschutz (EU Civil Protection Mechanism) um Hilfe gebeten. "Wir haben sechs Löschflugzeuge beantragt", sagte der Sprecher der Feuerwehr, Vassilis Vathrakogiannis, im griechischen Rundfunk. Am Nachmittag werden demnach zwei Flugzeuge aus Italien erwartet.

Waldbrände in der Türkei bedrohen Wohngebiete

Ankara - In der Türkei kämpfen Einsatzkräfte gegen zwei massive Waldbrände. In der westtürkischen Provinz Bursa sind die Flammen nah an Wohngegenden herangerückt, etwa 1.300 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte Verkehrsminister Abdulkadir Uraloglu in der Nacht auf Sonntag. Außerdem sei ein Tierheim evakuiert worden. 500 Menschen sind nach offiziellen Angaben am Boden im Einsatz.

Thailand und Kambodscha kämpfen weiter

Bangkok/Phnom Penh - Trotz der Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Waffenruhe zwischen Kambodscha und Thailand ist es am Sonntagmorgen in der Grenzregion erneut zu Kämpfen gekommen. Das Außenministerium in Bangkok zitierte einen Militärsprecher, Kambodscha habe die Gefechte begonnen und bei dem Beschuss auch zivile Wohnhäuser getroffen. Der thailändischen Zeitung "Khaosod" zufolge ereignete sich der Angriff im Distrikt Phanom Dong Rak in der nordöstlichen Provinz Surin.

Doskozil für VfGH-Entscheidung zu Ertragsanteilen

Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bekräftigt seine Forderung nach einer gerechten Verteilung der Mittel auf die Bundesländer beim Finanzausgleich 2028. Sollten die Verhandlungen dazu kein zufriedenstellendes Ergebnis aus burgenländischer Sicht bringen, will sich Doskozil an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wenden. Dies wäre aus seiner Sicht ohnehin die beste Variante, meinte er im APA-Interview.

