Erste Hilfslieferungen erreichen Gazastreifen

Jerusalem - Nach heftiger internationaler Kritik an der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen hat Israel die Ausweitung von Hilfslieferungen über humanitäre Korridore in dem Palästinensergebiet gestattet. Sonntagfrüh verkündete die israelische Armee eine "taktische Pause" ihres Militäreinsatzes in Teilen des Gazastreifens, um die sichere Durchfahrt von Hilfskonvois zu ermöglichen. Zuvor hatte die Armee die Wiederaufnahme des Abwurfs von Hilfslieferungen bekannt gegeben.

Von der Leyen trifft Trump zu Handelsgesprächen

Edinburgh - Wenige Tage vor Ende der Frist für neue hohe US-Zölle auf die Einfuhr von EU-Produkten treffen sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in Schottland. Mit Spannung wird erwartet, ob sie an diesem Sonntag im Zollstreit eine Einigung erzielen können. Trump sah bei seiner Ankunft in Schottland am Freitag eine "gute 50:50-Chance". Sollte eine Übereinkunft gelingen, wäre es ihm zufolge "der größte Deal von allen".

Tote durch Gedränge bei indischem Tempel

Neu-Delhi - Bei einem Massengedränge an einem Hindu-Tempel in Indien sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Unglücksort waren Stiegen vor dem Mansa-Devi-Tempel in der nordindischen Stadt Haridwar, wie die Polizei auf Instagram mitteilte. Nach ersten Informationen könnte demnach ein Gerücht, dass durch eine offene Leitung Stromschlaggefahr bestanden habe, die Ursache gewesen sein. Nach Medienberichten gab es auch zahlreiche Verletzte.

Fußballrowdys gingen auf drei Auto-Insassen in OÖ los

Schörfling - Eine Gruppe von 20 Fußballrowdys ist in der Nacht auf Sonntag auf dem Autobahnrastplatz Hainbach in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) auf drei Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren losgegangen. Das aus dem Salzburger Bezirk St. Johann im Pongau stammende Trio wurde bei der Attacke verletzt. Der Fanbus mitsamt den Angreifern, der sich gerade auf der Heimreise nach einem Auswärtsspiel befunden hatte, wurde später von der Polizei angehalten.

Menschen fliehen vor Waldbränden in Südeuropa

Ankara/Athen/Rom - In Südeuropa und der Türkei kämpfen Einsatzkräfte seit Tagen gegen Waldbrände. In Griechenland sind Gebiete nördlich von Athen, auf den Inseln Euböa, Kreta und der Halbinsel Peloponnes betroffen. In der Türkei brennt es in der westtürkischen Provinz Bursa und im Nordwesten in der Provinz Karabük. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz, Tausende Menschen mussten bereits vor den Flammen flüchten. Auch auf der italienischen Insel Sizilien brennt es immer wieder.

Thailand und Kambodscha kämpfen weiter

Bangkok/Phnom Penh - Trotz der Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Waffenruhe zwischen Kambodscha und Thailand ist es am Sonntagmorgen in der Grenzregion erneut zu Kämpfen gekommen. Das Außenministerium in Bangkok zitierte einen Militärsprecher, Kambodscha habe die Gefechte begonnen und bei dem Beschuss auch zivile Wohnhäuser getroffen. Der thailändischen Zeitung "Khaosod" zufolge ereignete sich der Angriff im Distrikt Phanom Dong Rak in der nordöstlichen Provinz Surin.

Elfjähriger stirbt nach Frontalcrash im Innsbrucker Spital

Mittenwald/Innsbruck - Nach einem schweren Frontalzusammenstoß Samstagnachmittag auf der B2 bei Mittenwald im grenznahen Bayern ist ein Elfjähriger seinen schweren Verletzungen im Innsbrucker Spital erlegen. Insgesamt wurden sechs Personen - darunter die zwölf- und fünfjährigen Geschwister des Schülers sowie die Eltern - zum Teil schwer verletzt. Ein 18-Jähriger dürfte auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und geriet auf die Gegenfahrbahn.

FPÖ: Regierung bei Strompreiskompensation säumig

Wien - Die FPÖ wirft der Regierung vor, bei der Umsetzung der Strompreiskompensation säumig zu sein. "Knapp zwei Monate nach der medienwirksam angekündigten Wiedereinführung der Strompreiskompensation durch ÖVP-Wirtschaftsminister (Wolfgang) Hattmannsdorfer fehlt nach wie vor jede Spur von konkreter Umsetzung", so deren Industriesprecher Axel Kassegger.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red