Waffenruhe Thailand-Kambodscha ab Dienstag

Bangkok/Phnom Penh/Kuala Lumpur - Thailand und Kambodscha haben sich auf eine Waffenruhe in ihrem Grenzkonflikt geeinigt. Sie soll ab Mitternacht, also ab Beginn des Dienstag (Ortszeit), gelten, sagte der als Vermittler tätige malaysische Premier Anwar Ibrahim nach einem Gespräch der Regierungschefs beider Länder, Hun Manet (Kambodscha) und Phumtham Wechayachai (Thailand) in Putrajaya in Malaysia. Zwischen den beiden Nachbarländern war am Donnerstag der jahrzehntelange Grenzstreit wieder einmal eskaliert.

Trump gibt Putin "zehn oder zwölf Tage" bis Kriegsende

Turnberry/Washington - US-Präsident Donald Trump setzt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Frist von "zehn bis zwölf Tagen", um den Ukraine-Krieg zu beenden. Das neue Ultimatum beginne am heutigen Tage, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in Schottland. "Es gibt keinen Grund zu warten, wir sehen einfach nicht, dass Fortschritte gemacht werden", sagte Trump. Er sei "enttäuscht" von Putin, betonte der US-Präsident weiter.

Nach der Zoll-Einigung ist vor weiteren Verhandlungen

Brüssel/Washington - Nach der Einigung im von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zollstreit mit der EU braucht es weitere Verhandlungen. Etwa aus Frankreich sind negative Reaktionen gekommen. Bis zum formellen Abschluss eines Rahmen-Handelsabkommens mit den USA könnten nach Einschätzung des dortigen Industrieministers Marc Ferracci noch Monate vergehen. "Das ist nicht das Ende der Geschichte." Auch Deutschland setzt auf Nachverhandlungen, während die EU-Kommission einen "Durchbruch" sieht.

Pilot aus Österreich musste auf Schweizer See notwassern

Luzern/Wien - Ein österreichischer Pilot eines Kleinflugzeugs hat am Montag offenbar eine Notwasserung auf dem Vierwaldstättersee in der Schweiz versucht. Der Flieger sank danach, die insgesamt zwei Insassen überlebten jedoch. Dies hat die Luzerner Polizei am Nachmittag mitgeteilt. Sie ging davon aus, dass der Pilot auf dem See notfallmäßig landen wollte. Der 78-jährige Österreicher blieb unverletzt, eine 55-jährige Schweizerin wurde verletzt in ein Spital transportiert.

Badegäste flüchten vor Bränden auf Sardinien

Rom/Sardinien - Sardinien hat am Sonntag einen weiteren Tag mit schweren Bränden erlebt. Am schlimmsten war die Lage in Villasimius im Süden der italienischen Insel, wo die Flammen bis nahe an den Strand vordrangen. Das Feuer, das Wald und Gestrüpp zerstörte, loderte bis zum weißen Sandstrand, auf dem sich unzählige Badegäste aufhielten. Der Brand blockierte sämtliche Fluchtwege für die Touristen.

Waldbrandbekämpfung in der Türkei und in Griechenland

Bursa/Athen - In der Türkei kämpft die Feuerwehr immer noch gegen vier große Waldbrände. Wie die Regierung am Montag mitteilte, breiten sich bei Bursa, der viertgrößten Stadt des Landes, zwei Feuer weiter unkontrolliert aus. Betroffen sind auch die waldreiche Provinz Karabük im Norden, wo unter anderem die Touristenstadt Safranbolu liegt, und die Provinz Kahramanmaras im Süden. In Griechenland brach am Montag ein neuer Waldbrand in einem Vorort von Athen aus.

UNO-Konferenz zur Zweistaatenlösung in New York

New York - Vertreter der UNO-Mitgliedstaaten beraten ab Montag in New York über die Zukunft der Palästinensergebiete und eine Wiederbelebung der Idee einer Zweistaatenlösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Die USA und Israel werden nach eigenen Angaben nicht an dem dreitägigen Treffen teilnehmen. Der französische Außenminister Jean-No�l Barrot erwartet dabei die erstmalige Verurteilung der palästinensischen Terrororganisation Hamas durch arabische Staaten.

Tiroler Hausbesitzer von Einbrecher brutal attackiert

Nassereith - Ein 35-jähriger Ukrainer ist in der Nacht auf vergangenen Freitag in ein Einfamilienhaus in Nassereith in Tirol (Bezirk Imst) eingebrochen und hat dabei den gerade aus dem Schlaf erwachten 86-jährigen Hausbesitzer brutal attackiert. Der Tatverdächtige war im ersten Stock auf sein Opfer getroffen und hatte dieses - nachdem der Mann aufgewacht war - mit Faustschlägen bzw. Fußtritten malträtiert. Daraufhin raubte der Ukrainer eine am Nachttisch abgelegte Geldtasche.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red