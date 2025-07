London stellt Anerkennung von Palästinenserstaat in Aussicht

Jerusalem/Gaza - Die britische Regierung will im September einen Palästinenserstaat anerkennen, sollte Israel nicht "substanzielle Schritte" zur Verbesserung der Situation im Gazastreifen unternehmen. Dazu gehöre die Zustimmung Israels zu einer Waffenruhe, sagte Premierminister Keir Starmer am Dienstag vor dem Kabinett. Zuvor hatte bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, bei der UNO-Generaldebatte im September offiziell einen palästinensischen Staat anzuerkennen.

Vier Menschen in New Yorker Bürogebäude getötet

New York - Nach den Schüssen mit fünf Toten in einem Wolkenkratzer in New York gibt ein Abschiedsbrief des Täters Hinweise auf das mögliche Motiv. Ziel des Angriffs sei demnach die National Football League (NFL), die in dem Büroturm ihre Zentrale habe. In dem Schreiben beklage sich der 27-Jährige über den Umgang der NFL mit CTE, einer degenerativen Erkrankung des Gehirns, die etwa bei Boxern und Football-Spielern festgestellt worden ist, wie die Sender CNN und NBC News berichteten.

Vier Tote bei Kentern von Touristenboot in Rumänien

Bukarest - Beim Kentern eines Touristenboots im Donaudelta in Rumänien sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Das Unglück ereignete sich am Montagabend im Golf von Musura im Mündungsgebiet der Donau am Schwarzen Meer, wie die Rettungskräfte mitteilten. Mehrere Passagiere seien ins Wasser gefallen. Feuerwehr, Küstenwache und Grenzpolizei waren vor Ort. Auch Menschen auf privaten Ausflugsbooten eilten zu Hilfe.

Wiener Börse schließt mit Aufschlägen. ATX gewinnt 0,3 %.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag mit leichten Aufschlägen geschlossen und erholte sich damit etwas von den Vortagesverlusten. Der ATX ging 0,3 Prozent höher bei 4.572,70 Punkten aus dem Handel. Wie am Nachmittag bekannt wurde, hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Zulegen konnten die Aktien der schwergewichteten Banken BAWAG und Raiffeisen Bank International (RBI). Sie legten um 1,5 bzw. 1,7 Prozent zu.

Über 30 Tote bei Unwettern und Überschwemmungen um Peking

Peking - Durch Hochwasser und Erdrutsche infolge starker Regenfälle sind im Nordosten Chinas mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen, die meisten im Großraum Peking. 80.000 Menschen in der Hauptstadt-Region seien evakuiert worden, berichtete die staatliche Zeitung "Beijing Daily". Wegen des Dauerregens mussten Dutzende Straßen gesperrt werden, in mehr als 130 Dörfern fiel der Strom aus.

IWF trotz Zollstreits optimistischer für Weltwirtschaft

Washington - Der Internationale Währungsfonds schätzt trotz des schwelenden Handelsstreits die Chancen für die Weltwirtschaft besser ein als zuletzt. Die globale Wirtschaftsleistung dürfte dieses Jahr um 3,0 Prozent zulegen, 2026 dann um 3,1 Prozent, teilte der IWF am Dienstag in Washington mit. Damit wurden die Prognosen aus dem April um 0,2 beziehungsweise 0,1 Prozentpunkte angehoben. Sie liegen aber weiterhin unter dem langjährigen Schnitt von 3,7 Prozent.

