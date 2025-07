Mehrere arabische Länder fordern Entwaffnung der Hamas

New York - Mehrere arabische Länder fordern die Entwaffnung der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Auf einer UNO-Konferenz wurde vereinbart, die Waffen an die Palästinensische Autonomiebehörde zu übergeben, um einen friedlichen, unabhängigen palästinensischen Staat zu schaffen. Frankreich nennt die Erklärung "historisch". Auch der Hamas-Angriff vom 7. Oktober wird verurteilt. Weitere Forderungen sind der vollständige Rückzug Israels und die Normalisierung der Beziehungen zu Israel.

Erdbeben löst Tsunami-Welle in Russland und Japan aus

Tokio/Petropawlowsk-Kamtschatski - Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,7 hat am Mittwoch die russische Halbinsel Kamtschatka am Pazifik erschüttert. Laut Aussagen des russischen Regionalministers für Notlagen, Sergej Lebedew, traf eine drei bis vier Meter hohe Tsunami-Welle daraufhin auf Küstenabschnitte der Halbinsel, die im äußersten Osten Russlands liegt. Ein Tsunami habe auch die nördliche japanische Insel Hokkaido erreicht, berichtete der Rundfunksender NHK.

Deutsche Biathletin Dahlmeier wird weiter gesucht

Garmisch-Partenkirchen/Islamabad - Die Suche nach der im Karakorum-Gebirge in Pakistan verunglückten deutschen Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier soll am Mittwoch in der Früh fortgesetzt werden. Am Dienstagabend war die Suche nach der 31-Jährigen aufgrund der hereingebrochenen Dunkelheit vorerst eingestellt worden, wie ein Sprecher der Tourismusbehörde vor Ort der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt hatte.

Trump präsentiert neue Version in Epstein-Affäre

Washington/New York - US-Präsident Donald Trump hat eine neue Version über seinen Bruch mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein präsentiert. Der Präsident sagte am Dienstag, er habe sich vor vielen Jahren mit Epstein zerstritten, weil dieser Mitarbeiterinnen aus Trumps Strandclub Mar-a-Lago in Florida "gestohlen" habe. Epstein habe auch eine der Schlüsselzeuginnen in der Affäre, Virginia Giuffre, aus seinem Club abgeworben, sagte Trump.

IKG-Präsident verteidigt Vorgehen Israels im Gazakrieg

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, hat das Vorgehen Israels im Gazakrieg verteidigt. Dieses sei richtig, denn "die Aufgabe jeder israelischen Regierung ist, für die Sicherheit der israelischen Bevölkerung zu sorgen", meinte Deutsch Dienstagabend in der "ZIB2" des ORF. Den wachsenden internationalen Druck auf Israel verstehe er nicht, stattdessen solle Druck auf die Hamas aufgebaut werden, forderte der IKG-Präsident.

Zehn-Tage-Frist für Putin läuft laut Trump ab heute

Washington/Moskau - Die Zehn-Tage-Frist von US-Präsident Donald Trump für deutlich höhere Zölle für Russlands Handelspartner beginnt ab heute. "Zehn Tage ab heute", sagte Trump Dienstagabend vor Journalisten auf dem Rückflug von Schottland in die USA. Dann werde man Zölle einführen. Mit seiner Zoll-Drohung will Trump die wirtschaftliche Basis des Kremls weiter schwächen, indem vor allem große Abnehmer wie China und Indien stärker unter Druck gesetzt werden.

Mindestens zwei Tote bei Hubschrauberabsturz in Sachsen

Leipzig - Beim Absturz des Hubschraubers auf einem Übungsflug der deutschen Bundeswehr in Sachsen sind mindestens zwei Personen ums Leben gekommen. Eine Person werde noch vermisst. Das sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach einem Besuch an der Absturzstelle bei Grimma.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red