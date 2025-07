Bundeskanzler gegen Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) spricht sich derzeit gegen die in Wirtschaftskreisen gewünschte Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters aus. Priorität habe die Steigerung der Wirtschaftsleistung, und dafür werde eine Pension mit 70 im Jahr 2035 nicht das Kriterium sein, sagte er im APA-Sommerinterview. Auch an Österreichs Neutralität will Stocker nicht rütteln. Zuversichtlich ist er für die Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden.

14 Verdächtige nach Bankomatsprengungen festgenommen

Wien - Nach einer Serie von Bankomatsprengungen in Österreich sind 14 Personen als Verdächtige festgenommen worden. Das gab die Polizei mit der Staatsanwaltschaft Wien am Donnerstagvormittag auf einer Pressekonferenz im Bundeskriminalamt bekannt. Bei den Verdächtigen handelt es sich großteils um Niederländer mit Maghreb-Hintergrund. Insgesamt wurden 33 Personen ausgeforscht. "Damit ist die überwiegende Anzahl der Taten geklärt", sagte Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts.

Hitze - Lob für Verordnung und Schutzpläne ab 2026

Wien - SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann hat am Donnerstag einmal mehr auf Hitze-Belastungen für Arbeitende aufmerksam gemacht und dabei angedachte Schutzmaßnahmen aus der jüngst präsentierten Hitzeverordnung hervorgehoben. Wie Baugewerkschafter Josef Muchitsch und Porr-CEO Karl-Heinz Strauss pries sie das Regelwerk und griff dabei vor allem die Schutzpläne heraus, mit denen Arbeitgeber in Zukunft klare Schritte für den Hitzeschutz im Freien umsetzen müssten.

Zahl der Unwetteropfer um Peking steigt auf mindestens 60

Peking - Nach heftigen Regenfällen in Peking und Umgebung ist die Zahl der Opfer auf mindestens 60 angewachsen. Während in der chinesischen Hauptstadt die Zahl der Toten von zuvor 30 auf 44 stieg, wurden aus der benachbarten Stadt Chengde in der Provinz Hebei am Donnerstag mindestens acht weitere Opfer infolge der extremen Wetterbedingungen gemeldet. Die Suche nach Vermissten dauerte an.

215 Mio. Euro Förderungen für Industrietransformation

Linz/Wien - Das Infrastrukturministerium stellt für heuer und 2026 insgesamt 115 Mio. Euro für die Forschungsinitiative "Transformation der Industrie" bereit, aus dem Wirtschaftsministerium kommen weitere 100 Mio. Euro an direkten Investitionsförderungen für diesen Bereich dazu. Darüber informierten Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ), Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) in einer Pressekonferenz am Donnerstag in Linz.

Kleid von Sechsjähriger fing in Kärntner Kapelle Feuer

Petzen/Wien - Ein sechsjähriges Mädchen aus Wien ist am Mittwochnachmittag bei einem Feuerunfall in Kärnten schwer verletzt worden. Das Kind war mit seinen Eltern auf der Petzen (Bezirk Völkermarkt) und ging in einem unbeobachteten Moment in eine Bergkapelle. Dort dürfte die Sechsjährige angezündeten Teelichtern zu nahe gekommen sein, woraufhin ihr Kleid Feuer fing, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Festgenommener 15-jähriger Steirer hortet zahlreiche Waffen

Leibnitz - Ein 15-jähriger Steirer, der mehrere Jugendliche mit einem Messer bedroht und intensive Recherchen zu Amokläufen im Internet betrieben hat, ist von der Polizei festgenommen worden. Bei dem Burschen wurden bei einer Hausdurchsuchung mehrere Stichwaffen, Äxte, Schwerter sowie eine Machete sichergestellt. Außerdem wurden täuschend echt aussehende Airsoft-Waffen und mit Nägeln präparierte Baseballschläger gefunden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Akademikergehalt je nach Fach und Bundesland unterschiedlich

Wien - Ein Studienabschluss garantiert in Österreich weiter einen schnellen Einstieg ins Berufsleben und ein gutes Einstiegsgehalt. Je nach Höhe des Abschlusses, Fachrichtung und Region unterscheiden sich die Gehälter aber deutlich, zeigt das Absolvent:innenTracking (ATRACK) von Statistik Austria und einem Hochschul-Konsortium. Am besten verdient man drei Jahre nach dem Abschluss in Vorarlberg und Oberösterreich, in den einzelnen Regionen stechen die Industriezentren heraus.

