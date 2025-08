Trump schickt Atom-U-Boote in Richtung Russland

Washington - US-Präsident Donald Trump kündigt als Reaktion auf Äußerungen des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew die Stationierung von zwei Atom-U-Booten in der Nähe Russlands an. Er habe angeordnet, dass die U-Boote in "entsprechenden Regionen" Position bezögen, für den Fall, dass diese "törichten und aufrührerischen Äußerungen" mehr als nur das seien, schrieb Trump am Freitag auf Truth Social.

Deutscher Außenminister will Palästina-Staat Chance geben

Ramallah/Berlin - Deutschlands Außenminister Johann Wadephul hat sich für einen palästinensischen Staat, aber gegen eine schnelle Anerkennung ausgesprochen. Die Bundesregierung verfolge eine Politik, die einem palästinensischen Staat eine Chance geben müsse und beteilige sich am Prozess der Staatsbildung, sagte Wadephul am Freitag bei seinem Besuch im Westjordanland. Er sei aber gegen eine vorzeitige Anerkennung eines derartigen Staates.

Hilfslieferungen aus sechs Ländern über Gaza abgeworfen

Jerusalem - Nach Angaben des israelischen Militärs sind über dem Gazastreifen am Freitag Hilfslieferungen aus sechs Ländern abgeworfen worden. Es handelte sich dabei um 126 Paletten mit Lebensmitteln, erklärte die Armee auf der Plattform X. An der koordinierten Aktion hätten sich Deutschland, Spanien, Frankreich, Jordanien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt.

Ein Toter und fünf Verschüttete bei Grubenunglück in Chile

Santiago de Chile - Nach einem Grubenunglück in Chile kämpft der Kupferkonzern Codelco um die Rettung von fünf eingeschlossenen Arbeitern. Ein Bergmann kam bei dem Unglück ums Leben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Neun weitere Menschen seien verletzt worden. Die Rettungsarbeiten in der weltgrößten unterirdischen Kupfermine "El Teniente" werden durch Nachbeben erschwert. Die Arbeiter sind seit einem Beben der Stärke 4,2 am Donnerstag eingeschlossen.

Putin will weitere Friedensgespräche, aber Ziele unverändert

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hofft nach eigenen Angaben auf eine Fortsetzung der Friedensgespräche mit der Ukraine. Arbeitsgruppen könnten dabei mögliche Kompromisse erörtern, sagte Putin am Freitag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Die Ziele Moskaus blieben allerdings unverändert. Putin versuchte auch, der Ukraine die Schuld an stockenden Gesprächen über eine Friedenslösung zu geben.

Peršmanhof-Einsatz sorgt weiter für diplomatischen Zwist

Wien/Klagenfurt - Der slowenische Botschafter in Österreich, Alexander Geržina, hat am Freitag den Polizeieinsatz am Kärntner Peršmanhof kritisiert und rasche Aufklärung gefordert. "Das, was passiert ist, hat auf alles einen Schatten geworfen", sagte er am Freitag im Ö1-"Morgenjournal" bezüglich seiner zu Ende gehenden Zeit in Wien. "Wir warten auf Antworten und Aufklärung", so Geržina, die Ergebnisse würden "Einfluss auf die Beziehungen" beider Länder haben.

15-jähriger IS-Anhänger mit Anschlagsabsichten verurteilt

Wien - Ein aus Sicht der Staatsanwaltschaft ungeachtet seines fast noch kindlichen Alters gefährlicher Anhänger der radikalen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) ist am Freitag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Der 15-jährige Schüler wurde wegen terroristischer Vereinigung, krimineller Organisation und Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Flughafen Heathrow wird um fast 57 Mrd. Euro ausgebaut

London - Um insgesamt 49 Milliarden Pfund soll der Londoner Flughafen Heathrow in den kommenden Jahren modernisiert und ausgebaut werden. Das sind umgerechnet derzeit 56,65 Mrd. Euro. Kernprojekt ist der Bau einer 3.500 Meter langen dritten Start- und Landebahn, wie der Flughafen mitteilte. Diese soll demnach allein etwa 21 Milliarden Pfund kosten. Die Regierung rechnet mit 100.000 neue Jobs. Im Rathaus gibt es Umweltbedenken.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red